Pouzdra, kam se podíváš. To nejšílenější má dokonce otvírák na pivo

Na veletrh CES do Las Vegas nemíří pouze novináři, sjíždějí se sem i nákupčí a prodejci elektroniky a příslušenství. Řada firem tu tak není proto, aby představila své žhavé novinky a nesnaží se na sebe strhnout zájem médií. Naopak mnoho společnosti se tu snaží podpořit své obchodní aktivity a lákají na stánky zástupce obchodních řetězců a distribučních společností.

Jasně nejvýraznější kategorií v oblasti příslušenství jsou pouzdra pro mobilní telefony. Stánků s nimi jsou v Las Vegas Convention Center snad stovky. Fotit je nás bavilo asi první dvě hodiny procházení výstaviště, pak už jsme trochu rezignovali a fotili jen ty nejpodivnější a nejvýraznější kousky.

Podle toho, kolik výrobců a prodejců pouzder na CESu vystavuje, to vypadá, že kdo nemá na svém smartphonu nějaký kryt, ustrnul jako dinosaurus v dnes již krutě nemoderní době.

Realita je naštěstí pochopitelně jiná. Pokud bychom totiž hromadně oblékali své telefony do řady vystavených výtvorů, byl by to jasný důkaz toho, že se planeta už definitivně zbláznila. Pochopitelně, k dispozici je i řada originálních a elegantních pouzder od renomovaných výrobců, mnohé výtvory však jdou za hranici vkusu a rozhodně jich není málo.

Výrobci krytů a pouzder se často snaží zaujmout známým jménem. Telefon tak můžete zabalit do příslušenství značek Just Cavalli, Tina Turk nebo Aston Martin. Zábavná a originální jsou podle našeho názoru například pouzdra Lego.

A mezi různými bižuterií posázenými pouzdry a stovkami variací imitace kůže působí alespoň trochu užitečným dojmem pouzdro s integrovaným otvírákem na pivo. Dokonce i s aplikací, která automaticky počítá, kolik piv jste otevřeli.