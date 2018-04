Červencové ceny dotovaných telefonů

Výrazné změny jsou tentokráte především u RadioMobilu. Siemens S10 se dostal na 121 Kč s DPH, dolů šel Panasonic G520 a do Twist sady přibyl Bosch 509 (je to opravdu single band, ne dualband!). EuroTel zavedl novinky - Go sadu s dosluhujícím Ericssonem GF768 a Nokia 650 pro NMT síť T!P.

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Index změny odpovídá změně oproti minulému měsící - mínus logicky znamená slevu, plus pak zdražení. Obdobně barevné odlišení. Červnové ceny najdete zde.

Klasický tarif Dotace EuroTel Index změny ET Dotace Paegas Index změny RM Bosch GSM Com 608 ne - 1,30 Kč 0 Bosch 908 ne - 3.658,80 Kč -2.428 Kč Bosch 908 Data ne - 4.878,80 Kč -2.440 Kč Nokia 3210 4.995 Kč nová 4.867,80 Kč nová Nokia 5110 1.995 Kč 0 1.828,80 Kč 0 Nokia 6110 ne - 8.539 Kč 0 Nokia 6150 8.995 Kč 0 8.783 Kč 0 Nokia 8810 19.995 Kč 0 21.956 Kč * 0 Nokia 9110 32.995 Kč nová 31.718 Kč nová Philips Diga 1 Kč (*Energy) 0 neprodává - Philips Genie 4.995 Kč 0 4.879 Kč * 0 Ericsson GA628 2.995 Kč (1 Kč Partner) 0 1.219 Kč (4.879 Kč s HF) 0 Ericsson GH688 4.995 Kč 0 4.878 Kč * jen v RM Ericsson GF768 1.295 Kč - 700 Kč 4.878 Kč * jen v RM Ericsson SH888 9.995 Kč - 18.299 Kč - Ericsson I 888 9.995 Kč - - - Siemens C25 ne - 4.867,80 Kč 0 Siemens S10 neprodává - 120,80 Kč -2.318.20 Kč Siemens SL10 neprodává - 15.859 Kč 0 Panasonic G520 neprodává - 1.218 Kč -1000 Kč Panasonic G600 neprodává - 14.018 Kč 0 Motorola d160 ne - 1,30 Kč 0 Motorola d520 neprodává - 1.219 Kč 0 Motorola StarTAC 70 neprodává 0 6.099 Kč 0 Motorola V serie neprodává 0 28.059 Kč - Sagem 725 neprodává 0 1.218,80 * 0 Alcatel One Touch Club 95 Kč (OTC +) 0 3.049 Kč - Alcatel One Touch Pocket 4.995 Kč 0 - - Předplacené sady Go sada Twist sada Motorola d520 ne - 4. 999 Kč SIM toolkit Bosh Com 509 ne - 5.999 Kč 0 Siemens C25 ne - 7.499 Kč SIM toolkit Siemens C10 4.995 Kč 0 ne Alcatel One Touch MAX/CLUB 5.495 Kč 0 4.999 Kč Nokia 5110 - - 8.999 Kč Philips Savvy 5.995 Kč 0 ne Ericsson GF768 6.495 Kč nová ne Panasonic G520 ne - 6.999 Kč Sagem RC825 ne - 7.499 Kč NTM telefony EuroTel Paegas Nokia 540b 1.995 Kč 0 ne Nokia 550 4.995 Kč 0 ne Nokia 650 5.995 Kč nová ne

Telefony v síti Paegas označené červenou hvězdičkou jsou za tuto cenu k mání jen v prodejní síti Paegas, nikoliv u dealerů.

Zajímavým modelem v síti Paegas je také Panasonic G520 - cena je perfektní a telefon je nadupaný funkcemi. Pokud si můžete připlatit oproti korunovému doťáku, udělejte to - Panasonic G520 příjemně překvapuje funkcemi i ovládáním, navíc vibrační vyzvánění je v ceně.

Co se Bosche týká, pokud častěji jezdíte do USA, zapřemýšlejte nyní nad dotovaným Bosch World 718 - je to hezký telefon umožňující dualband - roaming v sítích PCS-1900, tedy v americkém derivátu GSM sítí. Pokud dáváte přednost EuroTelu, podívejte se na novinku v nabídce EuroTelu - Ericsson i888 také zvládá PCS-1900 a navíc má IrDa port! Ale mohu vás uklidnit, pokrytí PCS-1900 v USA je velmi chabé.

V síti EuroTel stále kraluje nabídka Nokia 6150 - tedy DCS-1800/GSM-900 dualbandu. Cena je velmi pěkná. Od verze firmware 5.14 (zjistíte *#0000#) má i SIM Toolkit, předchozí verze lze flashnout v Cellnetu za cca. 200 Kč.

Z ostatních doťáků by se vám mohl líbit Ericsson GF768 - má styl, ale je špatný pro SMS zprávy pro svůj malý displej. V takovém případě jsou fajn ceny na telefony Nokia 5110. Také Siemens C25 v síti Paegas by se vám mohl líbit.

Bosch - v promotion akci nabízí RadioMobil model 908 s datovým kabelem a software, jakož i zdarma aktivaci datových a faxových služeb za výše uvedenou cenu. Cena bez datového kabelu je 6099 Kč - ale klidně si za ta data připlaťte.

Motorola - modely řady cd9xx se zřejmě u operátorů zatím nebudou dotovat, čeká se na novinky - Motorola L a M serie - tedy lacinější telefony.

Philips - Energy sada se skládá z Philips Diga, stolní nabíječky, náhradní baterie a extra dárku (fotoaparát atp). Model Savvy je obdobou Digy, navíc má ale možnost posílat obrázky v SMS zprávách, ale zase jen na Savvy telefony