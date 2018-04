Červen ve znamení XScale? - LauncherX už za měsíc - a další aktuality

Bude červen měsícem XScale handheldů?

Zatímco svět PalmOS se na nástup svých prvních ARM modelů teprve chystá, modely s PocketPC zřejmě brzy vstoupí do další etapy - standardem se po 206 MHz chipu zřejmě stanou XScale procesory Intelu PXA210 a PXA250 - první výrobky na trhu jsou očekávány v červnu!

Casio

Cassiopeia PocketOC s procesorem PXA250 se má objevit asi za měsíc, měl by je montovat tchajwanský Wistron.

Hitachi

Měla by také nabídnout příští měsíc nový model s PXA250. Zařízení by mělo být vybaveno bezdrátovým přenosem dat.

Toshiba

Již dříve avizovaný model s XScale by se měl objevit rovněž v červnu.

Acer

I tato firma chystá na trh příští měsíc dva modely - jeden s PXA210 a druhý s PXA250 procesorem.

HP-Compaq

Informace o modelech nové řady 3900 již řadu dnů brázdí šeptandové kanály, snaživý Expandsys již na model iPaq 3970 přijímá předobjednávky. Tento model by však měl paradoxně přijít reálně do prodeje až po výše jmenovaných někdy později v létě.

Fujitsu-Siemens

Pocket-LOOX - je očekáván na přelomu července/srpna.

Zdroje: DigiTimes

Ještě jedna PalmOS aplikace pro milovníky fotbalu!

Jmenuje se World Cup 2002 Soccer Cal a je to komerční program za $4,30. Je založen na technologii Infuzer a po celou dobu světového šampionátu vám bude přinášet aktuální zpravodajský servis z mistrovství do vašeho kalendáře a následně do Palmu!

Nabízí Infuzer.

LauncherX za měsíc!

Na stránkách LauncheruX, který již několik měsíců zobrazuje "It´s coming soon", se včera objevila omluva od Bizidara Bence, který z rodinných důvodů jako člen týmu zavinil prodlevu vydání nového launcheru. Nový termín je konec června!

Dvě hodiny videa v 16 MB?

Belgičan Giillaume Defossé (na snímku) vyvinul kompresní algoritmus, který umožňuje stlačit dvě hodiny videa na 16MB kartu.

Nová technologie DGS (digital compression language) by mohla přinést opravdovou revoluci právě do handheldů a bezdrátových zařízení a mohla by přinést netušené možnosti například při přenosu TV signálu, zasílání reklamních klipů do PDA-telefonů apod.