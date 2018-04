Černý SE T630 - T-Mobile každým coulem (fotografie)

Doplněno (10.1.2004): Ve čtvertek jsme vás v této aktualitě informovali o černé variantě Sony Ericssonu T630 speciálně určené pro operátory T-Mobile. Později Sony Ericsson zveřejnil oficiální fotografii této černé varianty, ale až dnes se nám podařilo získat fotografie telefonu v podobě, v jaké se pravděpodobně bude prodávat u T-Mobile. Nechybí velké logo operátora na spodku přední strany telefonu, růžové boční tlačítko pro vstup do t-zones a menu v růžových barvách operátora. Třetí fotografie ukazuje černou variantu telefonu bez "T-Mobile" úpravy.

Jak to tak vypadá, tak operátoři si čím dál tím více potrpí na označování svojí značkou u telefonů které nabízejí. Asi se nebude jednat o úplně všechny modely v nabídce, alespoň zatím, ale u stěžejních modelů si na tyto úpravy budeme muset zvyknout. Třeba příští generace telefonů se již ani nebude jmenovat podle výrobce, ale již jen podle operátora. Třeba Nokia ale zatím tuto budoucnost u svých modelů vylučuje. Komu se tento trend nelíbí, bude muset nakupovat ve volném prodeji, pak se ale v některých případech bude muset smířit s tím, že některé barevné varianty bez loga operátora nesežene. Což je právě případ černé verze Sony Ericssonu T630, který by se měl prodávat právě jen u T-Mobile. U jiných modelů pak neuspěje vůbec, třeba Motorola V300 se do volného prodeje asi vůbec nedostane.

Tento trend sledují vedle T-Mobile i například Vodafone nebo Orange, tedy operátoři, kteří mají více sítí v mnoha zemích a tak si mohou objednávat velké množství kusů jednoho modelu. Pak není problém domluvit, i s velkým výrobcem, exkluzivitu pro konkrétní model. U menších operátorů tento trend není tak výrazný, ale v některých případech i oni některé modely označují výrazným logem. I u nás je hodně telefonů s logem polského operátora Plus GSM.