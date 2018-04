Černošský model z letáku Lidlu má další zakázku, propaguje smartphone

Lion Mobile, jeden z nezávislých dovozců modelů značky Xiaomi na český trh, se s novou kampaní na propagaci bezrámečkového telefonu Mi Mix postavil proti „rasistickým a xenofobním projevům“ ve společnosti. Naráží na ty, které se na začátku ledna snesly na řetězec prodejen Lidl za to, že ve svých propagačních materiálech použil černošského modela.

Alpha Dia vystupuje na fotografiích kampaně Lion Mobile a jeho e-shopu Xiaomimobile coby oficiální tvář reklamy na model Mi Mix. Tento smartphone je zajímavý velkým displejem (úhlopříčka 6,44 palců) a prakticky nulovými rámečky nad a po stranách obrazovky. Mimo to zaujme i keramickým tělem nebo výkonným hardwarem.

„Když můžeme kupovat elektroniku z Číny, nevidím důvod, proč bychom nemohli vídat reklamní fotky s černošským modelem. Přijde mi to naprosto přirozené. V Xiaomimobile jsme samozřejmě zvyklí komunikovat například s Číňany. Jsou to úplně odlišní lidé. Mají jiné zvyky, kulturu nebo způsob jednání, ale nemá smysl předstírat, že takto odlišní lidé neexistují. Považuji to za hloupé a omezené. I proto jsme nafotili tyto fotky. Na barvě kůže nebo původu nám prostě nezáleží,” komentuje kampaň jednatel firmy Jiří Opletal.

Model Xiaomi Mi Mix není oficiálně určen pro evropský trh, protože nepodporuje důležitou LTE frekvenci 800 Mhz. I přes jeho unikátní design jej firma prodává pouze v Číně a do zbytku světa se dostává pouze díky nezávislým dovozcům. U nás jde Mi Mix sehnat hned v několika e-shopech, ale jeho ceny jsou poměrně vysoké - okolo 24 tisíc korun za model s 4 GB operační paměti a 128GB úložištěm pro data a 28 tisíc za 6GB/256GB variantu.