Černobílé Palmy - přeskupování sil!

Současné těžkosti s prodejem černobílých modelů PDA střední a vyšší třídy svědčí o tom, že uživatelé si stále ochotněji připlácí nevelký rozdíl v ceně za barevný model. Cena, kterou majitel PDA zaplatí výdrží baterií, váhou a velikostí modelu, je totiž čím dál tím nižší.

Když na jaře uváděl Handspring na trh svůj první "manažerský" Visor s názvem Edge, udělal jednu chybu, kterou uprostřed léta představitelé firmy sami uznali - nevybavil tento jinak schopný stroj barevným displejem. Prodej Edgeho byl pak pro firmu velkým zklamáním, teprve nedávno se Handspring odhodlal k radikálnímu snížení ceny tohoto modelu, a to až o čtvrtinu ceny z $399 na nynějších $299. Handspring letos postupně snižoval ceny i u ostatních černobílých modelů - například ještě na začátku roku "luxusní" Platinum nyní koupíte za $199, Visor DeLuxe za $169.

Palm, Inc. tutéž chybu nezopakoval, nasadil na trh dvě modifikace své řady m50X. Palm m500 (jen o $50 levnější než barevný Palm m505) se ovšem za $399 také prodával velmi těžko a firma jej minulý týden zlevnila na $329.

Není celkem divu, že popularita dražších monochromních modelů klesá. nenabízejí totiž o mnoho více než cenově přístupné low-endové modely. Například novému modelu firmy Sony Clié S320 za $199 s flash pamětí, Memory Stickem a Jog Dial tlačítkem nechybí nic podstatného, co mají drahé modely - viz naše srovnávací tabulka základních parametrů černobílých modelů.

(Určitou výjimkou je černobílá HandEra 330 a její QVGA rozlišení 240x320. Tam považuji cenu $350 za přiměřenou schopnostem. Formát rozlišení momentálně bojuje s 320x320 rozlišením firmy Sony o budoucnost formátů rozlišení. HandEra 330 ale není jen o QVGA - má též Virtual Graffiti, hlasový záznamník, dva sloty, Jog Dial, dva typy napájení a další dnes ještě spíše výjimečné vlastnosti.)

Velmi zajímavý je v této souvislosti očekávaný vstup nového Palmu m125 s avizovanou cenou $250 - je to vlastně m105 s SD slotem a v porovnání s Clie C320 by to měl tento o $50 dražší model asi velmi těžké.

RAM flash bater. rozšíření paměti

váha rozměry proce- sor cena Palm m100 2 - AAA ne 125 118x79x18 16 129 Visor 2 - AAA SB 153 122x76x18 16 129 VisDeLuxe 8 - AAA SB 153 122x76x18 16 169 Platinum 8 - AAA SB 153 122x76x20 33 199 Palm m105 8 - AAA ne 125 118x79x18 16 199 Clié S320 8 A Li-Ion MS 125 117x74x15 33 199 TRGpro 8 A AAA CF 198 119x81x20 16 250 Edge 8 - Li-Ion SB 136 119x79x11 33 299 Palm Vx 8 A Li-Ion ne 115 114x78x10 20 299 Palm m500 8 A Li-Pol SD/MMC 113 114x77x10 33 329 HandEra 8 A volit. CF, SD 167 121x81x17 33 350

V tabulce a grafu je žlutě označeno pásmo low-endových typů (s cenou do $200). Chybí zde modely firmy IBM, které vyrábí Palm a mají deklarovánu identickou cenu v USD. Tabulka má jen jednu osu (svislou - cenovou). Není zde v +/- uváděna cena, která se stále pohybuje, některé přednosti i závady se vztahují ke kategorii modelů (například "nevyčítáme" m100 rozlišení 160x160, ale v cenové střední kategorii je to již určitý handicap).

Jaký je tedy odhad dalšího vývoje černobílých modelů ? Podle některých analytiků bude zakrátko obvyklým cenovým limitem černobílého modelu $200, víc zákazníci nebudou ochotni zaplatit. Souvisí to i s vývojem barevných modelů, kde nyní začíná být velice těsno (barevným typům se budeme věnovat v obdobně zaměřeném článku zase někdy jindy).

Osobně si myslím, že stále ještě není barva na Palmech "naprosto nezbytná". Velmi záleží na způsobu využívání PDA, na převládajících aplikacích, kdy je třeba brát v potaz i "výkon" ostatních komponent počítače. Samozřejmě podstatnou součástí rozhodování je i cena samotného zařízení, kde ještě dlouho černobílé Palmy nebudou mít "konkurenci".