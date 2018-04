Černé ovce: T-Mobile účtuje i pouhé prozvonění

Pan Vladimír Balajka vyrazil v létě se svým synem do Dánska, společnost jim dělal mobilní telefon s aktivním roamingem operátora T-Mobile. "Syn má odchozí roaming, a jak to tak bývá, samozřejmě chce šetřit. Využívá toho, co se dělá běžně, že se vlastně prozvoní a nic to nestojí," uvádí v reportáži ČT otec poškozeného.

Jenže po návratu domů našel pan Balajka ve vyúčtování služeb za třináct prozvonění, tedy třináct nespojených hovorů, částku sto osmdesát korun. U této částky byla uvedena nula provolaných minut a sazba 13,90 Kč za minutu. Proto se obrátil na bezplatnou linku operátora, kde mu bylo sděleno, že zřejmě došlo k pochybení, a byl požádán o zaslání žádosti o navrácení sporné částky.

Operátor ale místo kladného vyřízení reklamace zaslal panu Balajkovi vyjádření, podle kterého je vše v pořádku a spornou částku musí uhradit. Bránil se tím, že dánský roamingový partner zpoplatňuje i nespojené hovory. Pan Balajka se ale s takovým vyjádřením nespokojil a podal další stížnost. "Odpověděli mi znovu, že na platbě trvají."

Reportér Černých ovcí se proto sešel s mluvčí operátora T-Mobile a případ pana Balajky s ní konzultoval. Zde zjistil, že vyúčtování skutečně v pořádku není; avšak ne z pohledu zpoplatnění neuskutečněných hovorů, ale účtované částky. "Vyúčtování není v pořádku, nicméně operátor, v jehož síti pan Balajka roamoval, účtuje i nespojené hovory. Ta sazba je ovšem chybná," uvádí v reportáži České televize tisková mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová. Místo 13,90 za minutu měl dle ní operátor účtovat pouze 92 haléřů za minutu nespojeného hovoru.

To se ale nelíbí Českému telekomunikačnímu úřadu. "Podle zákona o cenách by měla být cena účtována za měrnou jednotku. V případě, že máme ve vyúčtování nulu, tak je měrná jednotka nula, takže by tam neměla být žádná cena," uvádí Dana Makrlíková, mluvčí úřadu.

T-Mobile ale oponuje tím, že v příslušném ceníku na zpoplatnění takzvaného prozvánění upozorňuje. Doslova zde stojí: "Nezodpovězené hovory JSOU účtovány viz. sazba níže." Ona sazba už ale na stránce chybí.

Makrlíková však upozorňuje na fakt, že zákazníka zpoplatňuje sám T-Mobile, a nikoli dánský operátor. Navíc prý nemá ČTÚ informace o tom, že by nějaký evropský operátor prozvánění skutečně zpoplatňoval.

Reportér proto napsal přímo dánskému operátorovi Telia, zda nezodpovězené hovory zpoplatňuje. Odpověď byla negativní. T-Mobile si ale i nadále stojí za tím, že mu Telia účtuje poplatky i za tyto hovory, a to ve výši 75 haléřů za minutu. "My tento poplatek přeúčtováváme dále svým zákazníkům," vysvětluje Kemrová. Odpověď svého dánského protějšku označila za nepravdu. Dodatečně pak reportérům České televize sdělila, že o poplatku je zmínka i ve smlouvě s dánským roamingovým partnerem, kterou však ukázat nemůže.

Přes to všechno ale T-Mobile podle zákona o cenách nemá právo po panu Balajkovi spornou částku vymáhat. Nula krát cokoli je totiž stále nula. I proto se operátor vzhledem k postoji ČTÚ nakonec rozhodl částku nevyžadovat a poškozené straně se omluvit. Od 1.10. navíc tento poplatek zrušil, avšak pouze u takzvaného eurotarifu. U základní roamingové služby Happy roaming jej bude dle slov Kemrové účtovat i nadále, jelikož takto zní smlouva s daným roamingovým partnerem.

Aktualizováno: Operátor právě oznámil, že od 1.10. zrušil tyto poplatky u všech roamingových programů. Situace by se tedy neměla opakovat.

Vyňato ze zákona č. 526/1990 Sb. (zákon o cenách) "Cena se sjednává pro zboží vymezené názvem, jednotkou množství a kvalitativními a dodacími nebo jinými podmínkami sjednanými dohodou stran..."

"Odváděním poplatků našemu roamingovému partnerovi nám vznikají náklady, které máme právo vyúčtovávat dál," poznamenala v komunikaci s Mobil.cz Kemrová a dodala, že dle právního oddělení společnosti nešlo o porušení zákona. Argumentuje tím, že i když k odběru služby nedošlo, k použití sítě a aktivitě v ní ano.

Tento argument je ale dle oslovených právníků naprostý nesmysl. Stejně jako autoři reportáže doporučují, aby se zákazníci v případě nenulové částky u nulových jednotek ve svém vyúčtování okamžitě ohradili. Pokud neuspějí, mají podat stížnost na Českém telekomunikačním úřadě.