Černá radiotelefonní síť nese...

, aktualizováno

Mít svoji vlastní radiotelefonní síť – to je sen leckoho. Třicetiletý zaměstnanec SPT Telecom a.s. si tento sen splnil přímo na svém pracovišti, když do systému Hughes (mezi odborníky se ujalo kódové značení Studna) vestavěl malou programovou subrutinku.