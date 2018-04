Černá Nokia N82 v redakci – GPS ve fotografiích a flash na webu

Černá Nokia N82 je konstrukčně navlas stejný kus telefonu, jako původní barevná varianta. O novince by se tak stačilo zmínit jen krátkou zprávou a přidat fotogalerii. Jenže v černé Nokii N82 slaví premiéru i nový firmware, který si majitelé původního modelu budou moci stáhnout až za nějaký ten týden. A tak jsme se novému firmwaru podívali na zoubek, přináší totiž několik zásadních novinek.









Nový firmware ve verzi v20.0.062 přináší podporu funkcí Geotagging a Flash Lite 3. Geotagging znamená, že telefon do pořízené fotografie přidá aktuální data o poloze. K tomu využívá vestavěný GPS modul. Tuto funkci je nutné zapnout v menu fotoaparátu a pak je před prvním pořízením snímku potřeba chvíli počkat, než telefon získá souřadnice. Podle našich testů to jde ale docela rychle, při běžném používání je GPS připravena doslova během několika sekund, což je výborný výsledek.





O tom, zda je GPS modul schopen do fotografie dodat aktuální data, informuje uživatele malá ikonka satelitního přijímače v levém dolním rohu. Pokud je u antény křížek, GPS ještě nestihla polohu určit, je li ikonka bez přeškrtnutí, můžete fotografovat. V galerii fotografií si pak u pořízeného snímku lze z menu vybrat možnost zobrazení polohy pořízení snímku. Telefon v tom případě otevře aplikaci Nokia Maps a ukáže vám přesně místo, kde byla fotografie pořízena.





Na počítači si pak můžete GPS souřadnice prohlédnout v EXIF informacích o snímku. Tato funkce je dalším příjemným rozšířením schopností telefonu a ještě více nahrává jeho využití jako obrazového zápisníku. Níže se nalézající šestice fotografií je bez úprav a vy se tak na EXIF můžete podívat sami.





To podpora Flash Lite 3 bude zajímat především uživatele, kteří často surfují po internetu. Díky podpoře tohoto formátu si konečně můžete naplno užívat všech Flash animací na webových stránkách, hlavně však konečně uživatelé získávají možnost prohlížet si přímo v přehrávači embeded videa vložená třeba z YouTube. Dříve se místo takového videa na stránce objevoval pouze prázdný čtvereček, dnes je již ihned po nahrání stránky vidět klasický náhled videa a ovládání přehrávače.







Uživatel má v tuto chvíli dvě možnosti. Prvním krokem je vždy přepnutí se do videa jako takového – to uděláte, když zmáčknete potvrzovací klávesu kdekoli na ploše tohoto Flash objektu. Druhým krokem je výběr způsobu přehrávání. Když jste přepnuti ve videu, zjistíte, že kurzor se pohybuje pomaleji, než po klasické stránce. Je to pravděpodobně dáno vyšší hardwarovou náročností práce s tímto objektem. Pokud v tomto stavu najedete na tlačítko play, prohlížeč nahraje z internetu video a přehraje ho ve vloženém rámci tak, jak to známe z klasických počítačů.





Problém je ovšem v tom, že takové video má často vyšší rozlišení, než je rozlišení displeje telefonu a tak jej neuvidíte celé. Proto v tomto případě doporučujeme používat spíše druhý způsob – pro přehrání videa kliknout přímo do jeho obrazu, čímž se přenesete na speciální mobilní verzi portálu YouTube. Odtud pak musíte přehrávání spustit ještě jednou, video se ale pak otevře ve vestavěném Real Playeru a velikostně se přizpůsobí displeji telefonu. To je daleko pohodlnější a zdá se, že pro telefon i méně hardwarově náročné.





Podle prvních zkušeností to také vypadá, že se symbianové Nokie konečně naučily odesílat SMS zprávy bez diakritiky. Stačí v menu nastavení zpráv zapnout omezenou podporu znaků a při psaní zpráv tak můžete konečně naplno využívat slovník T9 aniž byste museli z nabízených slov pracně odstraňovat háčky a čárky.





Nový firmware pro Nokii N82 tak přináší opravdu příjemné změny, které zase o něco zvyšují použitelnost celého přístroje. Přitom je podle našich prvotních zkušeností firmware stabilní a nezaznamenali jsme žádné problémy z hlediska rychlostí reakcí na uživatelské pokyny. Jakmile tedy bude upgrade možný, doporučujeme ho provést.









A co se černého barevného provedení N82 týče, sami se nemůžeme rozhodnout, zda se nám líbí více, než původní barva. Každá varianta má něco do sebe a každá si jistě najde řadu příznivců. U černé N82 se nám ale zdá, že jsou na ní trochu méně vidět otisky prstů. Platí to především pro prostor klávesnice, který byl u původní verze stříbrný a upatlaný vypadal opravdu všelijak. Na černé verzi se otisky trochu schovají. To ovšem neplatí pro zadní kryt, který je pro otisky stále stejným magnetem.