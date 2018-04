Černá magie – Recenze Samsungu X160

Telefony nejnižší třídy uváděl Samsung na trh vždy jen velmi neochotně a pomalu, jakoby nechtěl nějakým způsobem degradovat svoji značku. Dnes již ale i v nejlevnějším segmentu najdeme několik mobilů tohoto korejského výrobce. Snad je to také dané tím, že od dob, kdy se Samsung nejnižšího segmentu bál jak čert kříže, se značně posunula kvalita zpracování i nejlevnějších telefonů. Samsung se tak už nemusí bát, že by si kazil jméno nekvalitně konstruovaným kouskem.

Katalog mobilů: Levné Samsungy v našem katalogu.

Stručná charakteristika:

Low-endové elegantní véčko s příznivou cenou

Model X160 navazuje na poněkud nudný model X200 a přináší do nejlevnější třídy podstatně více stylu, než předchozí model. Výbava však zůstává pouze základní, X160 je telefonem určeným především k telefonování a práci se zprávami. Moderní vymoženosti, jako třeba fotoaparát a Bluetooth jsou mu cizí, zato se však nemusí ve své třídě stydět za použitý displej.

Vzhled a konstrukce – kvalita za rozumnou cenu

V poslední době si zvykáme na fakt, že i v nejlevnější třídě telefonů se objevují modely, které jsou velmi dobře zpracované a celkově působí jako podstatně dražší přístroje. Samsung X160 je přesně jedním z nich. Kvalitní zpracování a na danou třídu hodnotné materiály, to jsou velké devizy tohoto malého (87 x 44 x 20 mm) a lehkého (76 g) mobilu. Celý telefon je vyroben z lesklého černého plastu, na přední straně jej pak z většiny nahrazuje matný grafický štítek s několika linkami a jakoby broušeným logem výrobce. Štítek trochu připomíná grafiku některých modelů série Amour od Nokie a je lemován tenkou stříbrnou linkou. Vnější displej telefon nemá.

Lesklý plast je neustále atakován otisky prstů, ty ale překvapivě nejsou tak výrazně vidět. Na vině je hlavně onen grafický štítek na čelní straně telefonu, který na sebe strhává veškerou pozornost a otisky prstů se tak snadno přehlédnou. Při pohledu z boku vynikne zajímavá kombinace zaoblených hran boků a negativně skosených čel a zadních částí vrchního i spodního dílu telefonu. Oba díly jsou v zadní části spojeny kloubem vystouplým z těla telefonu.

O mnoho více toho na telefonu nenajdeme, jen na levé straně se nachází klávesa pro ovládání hlasitosti a hned nad ní konektor pro připojení sluchátek, na spodní straně systémový konektor schovaný za plastovou krytkou, která je k tělu připevněna, na zadní straně je pak na krytu baterie jméno výrobce s www adresou a navrchu poutko pro provlečení šňůrky.

Otevřený telefon působí mnohem obyčejnějším dojmem než zavřený, ale mnoho důvodů ke stížnostem zde není. Klávesnice má pro Samsung typické rozložení a je velmi kvalitní, na překlepy můžete téměř zapomenout, zdvih a odezva kláves je tak akorát. Bílé podsvícení klávesnice je hezky rovnoměrné a jeho intenzita je příjemně nízká, takže v noci nežhne do očí.

Baterie – slušný držák

Vzhledem k pouze základní funkční výbavě lze u Samsungu X160 očekávat solidní výdrž baterie. V praxi Samsung nezklamal a docela solidně se přibližuje výrobcem slibovaným šesti dnům výdrže. Při zhruba deseti minutách hovoru denně vydržel X160 na příjmu čtyři dny.

Displej a ovládání – Samsung se vším všudy

Za použitý displej se v dané třídě nemusí Samsung X160 vůbec stydět. Pasivní technologie UFB mu nijak neubírá na atraktivitě, obzvláště s nastaveným světlým motivem je displej docela dobře čitelný i na slunci. Horší je to s podáním barev při pohledů z různých úhlů. Rozlišení 120 x 160 bodů a podpora 65000 barev jsou na danou třídu solidními parametry. Samsung se vždy snaží nabídnout v dané třídě nadprůměrný displej.

Co se ovládání telefonu týče, je to typický Samsung. Menu o devíti ikonách, které jsou animované, ale naštěstí se nejedná o žádný asijský cirkus. Do menu se dá vstoupit levou kontextovou klávesou, dále již k výběru položek poslouží i potvrzovací střed, který z pohotovostního stavu spustí wapový prohlížeč. O krok zpět se lze vrátit pravou kontextovou klávesou nebo korekční klávesou, stisk klávesy pro ukončení hovoru znamená návrat na pohotovostní displej. Inovací ve stylu telefonů vyšších tříd se u takto levných modelů Samsungu asi jen tak nedočkáme, v podstatě si ale není na co stěžovat, jen spouštění Wapu potvrzovacím středem dokáže občas naštvat.

Telefonování a zprávy – to hlavní

Hlavní, na co se Samsung X160 (kromě stylu) soustředí, je telefonování a práce se zprávami. Ale ani tady nečekejte nepřebernou výbavu. Adresář sice pojme tisíc vícepoložkových kontaktů, položky jsou ale jen základní – u každého kontaktu můžete mít 3 telefonní čísla a jeden email. Telefon tradičně zobrazuje záznamy jak z adresáře, tak ze simkarty. Kontakty lze třídit do deseti přednastavených skupin, ale jak je u Samsungu zvykem, nelze podle nich filtrovat hovory. Rovněž neočekávejte vyzváněcí profily. Na tlačítka 2 až 9 si můžete nastavit rychlou volbu vybraných čísel.

Kvalita hovoru s X160 je velmi slušná a telefon disponuje i hlasitým handsfree. Ke stylovému charakteru přístroje nám poněkud nesedí vyzváněcí melodie. Nejenže i v nejnižší třídě už jen neradi odpouštíme chybějící podporu MP3 vyzvánění. Samsung jde ale ještě dál. Vyzváněcí melodie jsou sice polyfonní, k dispozici je nevelké množství šestnácti hlasů. I to by bylo možná dostatečné, jenže melodie přítomné v telefonu jsou prostě nevalných kvalit a vyzvánění tak spíše drásá nervy, než aby potěšilo ucho uživatele. Zajímavé ale je, že tóny pro oznámení SMS zprávy jsou velmi malebné.

To v oblasti zpráv si stěžovat nemusíme. Editor MMS zpráv je tu spíše do počtu, protože fotoaparát chybí. Hlavní úlohu tedy hrají textové zprávy a na ty je X160 přichystán poměrně dobře. Do telefonu jich uložíte až 200 a jejich editor je také docela příjemný. Šest řádků a odpočítávání znaků, to je solidní standard. Při překročení rozsahu jedné zprávy se na displeji na krátkou dobu zobrazí upozornění o započetí další zprávy i s jejím pořadovým číslem. Pro milovníky smajlíků je tu detailní nastavení a seznam všech myslitelných emotikon.

Ostatní funkce – něco z dat, něco ze zábavy

Na dalších funkcích již Samsung X160 šetří. Solidní jsou ještě možnosti organizace času, kde je k dispozici jednoduchý kalendář, kvalitní budík, úkoly, hlasové poznámky, převodník měn a kalkulačka. Kalendář nijak nerozlišuje typy událostí, zato úkoly mohou mít priority a dají se odškrtávat.

Budíky jsou trojího typu – jednorázový, celotýdenní a jen na pracovní týden. Z datových funkcí je zde přítomný pouze WAP a obligátní GPRS. Zábavní možnosti telefonu začínají a končí s podporou Javy. Hra je v X160 přítomna pouze jedna a to Bowling, který brzy omrzí, jelikož nabízí pouze hru pro jednoho hráče, protihráče nesupluje ani telefon samotný.



Shrnutí – záleží na Vašem vkusu