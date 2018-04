Černá krasavice o krok blíže k dokonalosti: recenze Nokia N95 8GB

Když ohlásila Nokia svůj model N95, vzbudila mezi mobilními fanoušky velkou pozornost. Bohužel přílišná očekávání byla možná tak trochu příčinou toho, že po skutečném uvedení na trh se žádné velké chvalozpěvy nekonaly. Přitom Nokia N95 byl (a vlastně pořád je) velmi dobrý telefon, škoda jen, že ho sráží pár nedotažených detailů. Po téhle zkušenosti jsme k papírovým parametrům inovovaného modelu N95 8 GB byli přece jen poněkud skeptičtí.

Možná i díky tomu jsme byli nakonec velmi příjemně překvapeni. Hned na úvod musíme říct, že novinka přináší opravdu mnohem více než jen velkou paměť a Nokia tímhle modelem udělala hodně velký krok kupředu. Skoro se nám zdá, že je škoda označit tuhle novinku stejně jako původní N95. Většina věcí, které nám na předchozí verzi vadily, je totiž v 8GB verzi odstraněna. Asi není sporu o tom, že Nokia N95 8 GB je jeden z nejlepších telefonů, které na trhu jsou. Možná bychom se nebáli říci, že se právě zrodil nový král, vlastně královna.

Kapitoly recenze:

Jen těžko bychom totiž hledali, co ještě od telefonu chtít. Nokia N95 8 GB má skutečně téměř všechno. Možná právě tohle by mohlo některým uživatelům trochu vadit – někdy umí být poněkud komplikovaná. Na druhou stranu, pro náročného uživatele, který nepotřebuje QWERTY klávesnici, je to opravdu dobrá volba. A to ještě můžeme spoléhat na to, že podobně jako u předchozího modelu budou nové verze firmware (a že jich bude, jak je u Nokie zvykem) přinášet další vylepšení.

Pochopitelně, to základní se nemění. Stále jde o telefon postavený na operačním systému Symbian, přesně řečeno jde o Symbian 9.2 S60 3rd Edition a Feature Pack 1. Je zvláštní, že ačkoli zůstal procesor stejný, telefon se nám subjektivně zdál o něco rychlejší. Může to být ale opravdu jen dojem, možná podpořený prázdnou pamětí 8GB verze.

Právě velikost paměti je asi největší hardwarovou změnou. Celkem 8 GB je skutečně impozantní záležitost. Rozšířená paměť se pro systém tváří jako paměťová karta, což je trochu dvojsečná záležitost. Na druhou stranu, pokud si budete aplikace instalovat na "kartu“, nemusíte se bát, že přijdete o nastavení v případě update firmware. Je možná trochu škoda, že výměnou za interní paměť přišla N95 o slot pro paměťovou kartu – přece jen by se na přenos souborů občas hodila.

V dnešní recenzi se zaměříme pouze na samotný telefon, podobně jako v případě původní N95 věnujeme navigaci a fotoaparátu speciální článek.

Vzhled a konstrukce

Ačkoli tomu technické parametry nenasvědčovaly, novinku poznáte na první pohled. Především se dodává výhradně v černé barvě, která vypadá skutečně velmi dobře a elegantně. Zvětšený displej si vynutil drobný facelift celého předku telefonu a redesign tlačítek pod displejem telefonu skutečně hodně prospěl. I když jsou nové klávesy o něco menší, mačkají se lépe.

Asi nejvýraznější změnou na zadní straně je odstranění aktivní krytky objektivu. To je podle našeho názoru velká škoda, nejenže je nyní objektiv mnohem zranitelnější, ale navíc přicházíte o úžasnou možnost aktivovat fotoaparát pouhým otevřením krytky. Je samozřejmě pravda, že foťák se dá aktivovat delším stiskem spouště, která se nachází tradičně na pravém boku. Jenže předtím musíte ještě odemknout klávesnici. Tím foťák trochu ztrácí na pohotovosti.

Pokud jde o fyzické parametry, oba telefony jsou téměř totožné, rozměry zůstaly stejné (99 x 53 x 21 mm), pouze na váze 8GB verze trochu přibrala. Jenže 8 gramů asi v ruce pozná jen málokdo. Ostatně, vychází to přesně 1 gram na gigabyte, což nám přijde docela ucházející.

Je asi zřejmé, že zůstala zachována původní vysouvací konstrukce, která umožní posunovat displejem na obě strany. Na rozdíl od původní N95 se ale při vysunutí dolů (nebo chcete-li vpravo) pouze překlopí displej a neaktivuje se automaticky multimediální menu. To často zdržovalo, takže si troufneme tvrdit, že většina uživatelů tuhle změnu uvítá. Konstrukce se zdá navíc celkově preciznější a u verze, kterou jsme měli možnost testovat, jsme se nesetkali s vrzáním či jinými rušivými momenty.

Displej a klávesnice

Jednou z nejviditelnějších změn je úplně nový displej. Ten se zvětšil o několik milimetrů, takže má nyní úhlopříčku slušných 2,8“, což je srovnatelné s některými PDA. Oproti původní verzi je navíc o něco jasnější a kontrastnější. Pochopitelně jde o aktivní displej, který dokáže zobrazit více než 16 milionů barev. Navíc je doplněn světelným senzorem, takže dokáže úroveň podsvícení přizpůsobovat okolním podmínkám. To jeho čitelnosti poměrně hodně prospívá.

Je možná trochu škoda, že Nokia zůstala u klasického symbianovského rozlišení 240 x 320 bodů. Na druhou stranu se zase nemusíte obávat, že by novinka měla problém s některými aplikacemi určenými pro původní N95 nebo pro Symbian S60 obecně. Je pravda, že třeba přehrávání filmů by větší rozlišení určitě prospělo.

Co nás nepříjemně překvapilo, byla nová struktura menu. Ne že by se nějak dramaticky změnil vzhled, jen některé položky jsou jinde, než jsme byli u symbianových Nokií zvyklí – například složka Kancelář, která měla vždy na nejvyšší úrovni menu, se najednou přesunula do složky Aplikace. Totéž potkalo například Kalendář. Opravdu by nás zajímalo, kdo měl tenhle skvělý nápad. Přitom Feature Pack 1 umožňuje vytvářet si i podsložky a samozřejmě i přesunovat programy, celou složku ale do jiné nepřesunete.

Naopak příjemným vylepšením je zmenšení ikonek v prvním řádku aktivního režimu menu. Díky tomu jich máte nyní k dispozici celkem sedm. Když k tomu přidáme ještě dvě softwarové klávesy, je jasné, že do menu zase tolikrát chodit nebudete muset.

Alfanumerická klávesnice se oproti předchozímu modelu na první pohled nezměnila a klávesy jsou stejně velké. Subjektivně se nám ale zdálo, že na nové verzi jsou tlačítka o něco citlivější a reagují přesněji. To může být ale jen záležitost konkrétního kusu. O něco větší změnu prodělaly multimediální klávesy, které se objeví po odsunutí displeje dolů. Ty jsou nyní mírně vystouplé, takže se snadněji mačkají.

Baterie

Jestli měla původní N95 nějakou opravdu velkou slabinu, byla to výdrž baterií. Pokud jste totiž mobil používali trochu intenzivněji, jen stěží vydržel jeden den. Podle našich zkušeností Nokia N95, zapnutá a plně nabitá ráno kolem osmé, se začala dožadovat nabíječky pravidelně kolem 18 hodiny. Pokud jsme k ní byli opravdu ohleduplní, vydržela i 12 hodin.

U modelu N95 8 GB ohlásil výrobce novou a silnější baterii označovanou BL-6F. Ta má kapacitu 1 200 mAh hodin oproti původním 950 mAh. Je ale patrné, že N95 8 GB pracuje s energií mnohem šetrněji, protože vydrží výrazně déle, než by napovídal rozdíl v kapacitách baterií. I v případě 8GB samozřejmě není problém telefon vybít během pár hodin, spolehlivě v tomto směru funguje GPS. Ale to je problém všech telefonů s velkými aktivními displeji.

Přesto nám Nokia N95 8 GB vydržela při průměrném používání téměř 2 dny, a to jsme měli zapnuto 3G, a ještě jsme používali pravidelnou synchronizaci se serverem Exchange. Takže prakticky celý den byly aktivní datové přenosy. Když jsme se rozhodli telefon opravdu šetřit, vydržel skoro celý den navíc. Není to nic světoborného, ale rozhodně je to příjemný posun kupředu.

Telefonování a zprávy

Pokud jde o telefonní seznam či zprávy, žádné velké změny se nekonají. Stále bohužel platí, že při používání slovníku T9 píše Nokia zprávy s diakritikou, takže je zkracuje. Existuje sice symbianový prográmek, který umí tenhle nedostatek odstranit, ale je placený. Přitom řada dalších výrobců se s tímhle problémem srovnala mnohem lépe. Telefon sice s diakritikou píše, výslednou SMS ale pošle jen se základními znaky. Uživatel tak neutrácí zbytečně.

Příjemným vylepšením je vyhledávání, které se nově objevilo i v aktivním režimu – v řádku pod ikonami. Nyní už můžete vyhledávat nejen na internetu (Yahoo OneSearch), ale i v obsahu telefonu - tedy v kontaktech, zprávách, e-mailech, ale i v multimediálním obsahu. Příjemné je, že na rozdíl od klasických kontaktů můžete přes vyhledávání hledat třeba i ulici nebo jméno firmy přiřazené konkrétnímu kontaktu. Přitom se vyhledávají i řetězce uvnitř slov, u jmen v telefonním seznamu se ale vyhledávají jen řetězce od začátku.

Data a organizace

Také pracovní nabídka Nokie N95 zůstala u 8 GB verze prakticky stejná, snad jen zmíněné schování složky Kancelář asi byznys uživatelům velkou radost neudělá. Jinak se ale žádné velké změny nekonají. Pochopitelně nechybí QuickOffice, ovšem pouze ve verzi umožňující prohlížení, a nikoli editaci dokumentů. Velkým přínosem je také již zmíněné vylepšené vyhledávání, které dovolí najít informaci třeba v e-mailech.

Pro manažera je ale asi největší vychytávkou Mail for Exchange. Ten sice není v základní výbavě, ale můžete si ho stáhnout z webu Nokie nebo prostřednictvím katalogů v telefonu. Aplikace je zdarma a umožní vám aktivovat automatickou synchronizaci e-mailu, kalendáře, úkolů i kontaktů. Nepotřebujete k tomu žádné další vybavení, stačí, aby vaše firma používala server Microsoft Exchange 2003 a novější.

Pokud si stáhnete Mail for Exchange a nastavíte, dorazí vám na telefon e-mail často dříve než do schránky na počítači. Na serveru se navíc promítnou veškeré změny v adresáři nebo kalendáři. Navíc doplněk, který je s MfE dodáván, umožňuje vyhledávat i v kontaktech na serveru, takže se můžete jednoduše podívat i do sdílených složek Outlooku. Pro práci na cestách je to velmi návyková záležitost.

Zábava

I když to tak podle ceny asi úplně nevypadá, Nokia N95 8 GB je jeden z nejzábavnějších telefonů na trhu. Do obrovské paměti se vám vejde nejen několik stovek písniček, ale zbude místo i pro filmy a fotky. Při testování jsme ale narazili na drobný problém, pokud byl telefon připojen k počítači v režimu PC Suite, vyskytovaly se při kopírování většího objemu dat chyby v přenosu. Pokud jsme ale zapnuli režim USB Storage, vše bylo v pořádku.

K nám do redakce dorazila 8GB Nokie ve speciální edici s filmem SpiderMan 3. A na film se opravdu dalo koukat (tedy pokud hodnotíme kvalitu obrazu). Například do letadla je to ideální řešení, zejména pokud létáte ekonomickou třídou, notebook se nemusí vejít, telefon naprosto v pohodě. Přitom při velikosti paměti, i když se nebudete příliš omezovat s hudbou, vám zbude místo na pět či šest filmů ve formátu MP4. Takže ani na delším letu se nebudete nudit. A nějakých 10 hodin vydrží N95 i při plném zatížení.

Stejně jako v případě předchozího modelu, i 8GB zachovala (naštěstí) klasický 3,5mm konektor pro připojení sluchátek. Navíc pochopitelně podporuje i Stereo Bluetooth Profil (A2DP). Přístroj jsme testovali se sluchátky Creative a poslech byl poměrně pohodlný. Na druhou stranu, pokud jsme k telefonu připojili kvalitní stereo sluchátka, byl to opravdu rozdíl. Vestavěný přehrávač poskytuje dostatečný komfort srovnatelný s většinou běžných Flash přehrávačů.

Velmi šikovná jsou v tomto případě boční multimediální tlačítka. Telefon dokáže bez problémů přehrávat hudbu na pozadí, takže s ním můžete klidně pracovat. Telefon dokonce rozpozná, jestli máte připojena pouze sluchátka, nebo headset. V prvním případě v okamžiku příchozího hovoru nejen zastaví přehrávání hudby, ale přepne zvuk do telefonu.

Z menu telefonu zmizely klasické symbianové hry, na které jsme byli zvyklí. Nemusíme ale příliš litovat – Nokia N95 8 GB totiž podporuje herní platformu N-Gage. V menu proto najdete dvě demoverze N-Gage her a speciálně FIFA vypadá opravdu exkluzivně. Zajímavé je, že v telefonu je pohybové čidlo, což prokazuje třeba zajímavá aplikace MovingBall. Takže by pro vývojáře nemělo být takovým problémem zajistit automatické překlápění displeje jako na iPhonu – na šířku budete totiž používat tenhle telefon opravdu často.

Ochutnávka na příště: Foťák a navigace

Podrobnější test obou důležitých funkcí přineseme v následujících dnech. Už dnes ale můžeme slíbit, že ani v tomto směru N95 rozhodně nezklamala. Alespoň podle první série fotek je vidět zlepšení ve srovnání s původní verzí, a to i když v té původní máme nejnovější firmware. Fotky byly překvapivě dobré i při focení v interiéru.

Také mapy prošly několika vylepšeními, jsou nyní graficky povedenější. I když GPS přijímač v přístroji by měl být stejný, start navigace je mnohem rychlejší – hodně tomu pomáhá i aGPS, které si stahuje prvotní pozici přes GPRS. Díky tomu se dá N95 8 GB použít k navigaci mnohem lépe než původní verze.