Čermák: desítka aplikací, které nesmí chybět v iPhonu teenagera

Potřebujete-li vyfotit "dlouhou" fotku, když se například vydrápete na nějaký vršek, iPhone vám v tom moc nepomůže. Širokoúhlý objektiv si na něj určitě nenasadíte. 360 Panorama je aplikace, která vám poskládá panorama z více snímků. Výsledky jsou skvělé.

cena: 1,99 dolaru (zhruba 36 korun)

Je to osobní scanner, který z vyfotografovaného dokumentu udělá běžné PDF. Potud by to bylo celkem normální. JotNot Scanner Pro ale pomůže v případě, když máte na fotce dokument vyfocený z úhlu (případně pomačkaný a běžným okem nečitelný). Aplikace dokáže zázraky a i z takové fotky udělá slušný dokument. Může se hodit, když třeba vzteky zmačkáte vysvědčení.

cena: 0,99 dolaru (zhruba 18 korun)

Google Mobile App

Šéfové Googlu si myslí, že jejich vlastní firma není moc "cool", ale když zkusíte tuhle aplikaci, pak si to třeba myslet nebudete. Umožňuje například vyhledávání pomocí hlasu (funguje skvěle v angličtině, nově prý i v češtině) nebo z fotografie. To druhé je zvlášť zajímavé. Aplikace na fotce rozpozná text či rozezná loga známých firem. A začne vyhledávat. Někdy to přinese pozoruhodné výsledky.

Cena: zdarma

SkyFire Web Browser

Proč mít alternativní prohlížeč webu (navíc za peníze), když Safari už v telefonu je a funguje dobře? Jednoduchá odpověď. Skyfire zobrazí většinu flashových videí, a to i přes absenci flashe v iPhonu. Videa se nahrávají na servery SkyFire a potom konvertují do jiného formátu, který si už s iPhonem rozumí.

cena: 4,99 dolaru (zhruba 90 korun)

Prince of Persia Retro

Je zvláštní, když je člověk v sedmnácti pamětník. Ale hra Prince of Persia je opravdu kus historie. Pamatuju si ji na svém prvním počítači, to bylo "átéčko" s diskem 20 MB. Tehdy se hrála v Dosu. Dnes je i na iPhonu a kompletní, se všemi úrovněmi. Jediný rozdíl je v tom, že se ovládá dotykem na displeji.

cena: 0,99 dolaru (zhruba 18 korun)

Cut the Rope je chytlavá hra, která spočívá v přesekávání lan. Mačetu nepotřebujete, zvládnete to prstem na displeji. Na lanech je přivázaný bonbón a vaším úkolem je dopravit ho do pusy zelené příšerky. Hra je ideální do vlaku, čekárny u zubaře nebo na nudnou hodinu do školy. Má řadu úrovní a vychytávek.

cena: 0,99 dolaru (zhruba 18 korun)

Angry Birds

Dnes už je to naprostá klasika a jedna z nejúspěšnějších her loňského roku. Hra je o souboji naštvaných ptáků a prasat, která jim snědla vejce. V Googlu jsou dnes prý Angry Birds vyhledávanější než Mickey Mouse. Jen v Americe se v roce 2010 hrála tahle hra 200 milionů minut. To je ohromné množství času. Ale neberte ho jako ztracený. Vše pochopíte, až hru zkusíte.

cena: 0,99 dolaru (zhruba 18 korun)

ESPN Score Center je pro fajnšmekry a milovníky zámořských profi sportů, v mém případě basketbalu. Aplikace je skvěle přehledná, ve výsledcích a statistikách NBA, NHL či MBL se neztratíte.

cena: zdarma

Sketch Me!

Vyrobí kresbu z běžné fotky, barevnou i černobílou, s jednoduchým ovládáním, navíc v elegantním stylovém designu. Výsledky vypadají velmi dobře.

cena: 0,99 dolaru (zhruba 18 korun)

FatBooth

Aplikace udělá z fotky kohokoliv obrázek tlouštíka. Je to velmi působivé a přesvědčivé.

cena: 0,99 dolaru (zhruba 18 korun)

