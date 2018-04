CEO Palm, Inc. Carl Yankowski odstoupil

Sám Yankowski komentoval svůj odchod z pozice CEO jako logický důsledek rozdělení Palmu, Inc. . Připomeňme že v polovině léta oznámila firma svůj úmysl vyčlenit vývoj, správu a licencování PalmOS do firmy Platform Solution Group s tím, že Palm, Inc. si ponechá výrobu a prodej hardware.

Yankowski oznámil, že jeho role u firmy se tímto krokem tak zásadně změnila, že již nehodlá aspirovat na svoji stávající funkci. Svoje budoucí osobní plány nezveřejnil.

Firma ústy předsedy představenstva Erica Benhamouha Yankowskemu poděkovala - že Palmy zůstala pod jeho vedením nejoblíbenějšími handheldy i za podíl na rozdělení firmy. Nový CEO zatím jmenován nebyl.

Náš komentář

Na pozadí zdánlivě idylického rozchodu je ale velmi těžký rok, který Palm, Inc. pod Yakowského vedením absolvoval. Ze zisků se propadl do ztráty, potýká se s problémem vysokých zásob hotovových výrobků a kursy akcií šly dolů. To vše se, koneckonců, může stát - na trhu je recese a určitý pokles zaznamenali takřka všichni. I když bylo jistě chybou předčasné zveřejnění plánů firmy na novou řadu m500/505 v době, kdy ještě nebyla schopna vrhnout tyto výrobky na trh. Důsledkem byla ztráta poptávky po starších modelech (zejména řada V/Vx, generující vyšší obraty) a následné obrovské potíže s cash flow.

Významným důvodem pro odchod ředitele může být ale i to, že Palm, Inc. za poslední rok jakoby ztratil punc neúnavného inovátora a tvůrčího leadera. Jakoby po odchodu zakladatelů Dubinské a Hawkinsem k Handspringu ztratil část své bývalé kreativity.

Letos sice Palm, Inc významně inovoval svoje řady modelů, ale dopustil se přitom rovněž několik taktických chyb (a to nejen v oblasti cash-flow). Konkurence se jevila pružnější a s řadou inovativních kroků nepřišel tradičně Palm, Inc, ale právě někdo jiný, třeba :

- Handspring - první handheld s 16 bitovou grafikou (Prism), nyní budí rozruch svým telefonem-handheldem Treo 180

- Sony - hi-res rozlišení 320x320, jog-dial, MP3

- HandEra - QVGA rozlišení 240x320, hlasový záznamník, duální baterie, duální slot

A přitom ceny těchto konkurenčních výrobků byly leckdy srovnatelné, ne-li nižší, než měl Palm, Inc..

Nabízí se rovněž otázka, jestli se Palm, Inc po oddělení PalmOS businessu nestane cílem akvizice silnějšího partnera (o zájmu Sony se koneckonců v kulárech šušká již delší dobu).

Další vývoj u firmy Palm, Inc., která je klíčovým hráčem PDA trhu, budeme sledovat.