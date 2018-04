Zcenzurujte si obličej smajlíkem. Aplikace zatočí s nudnými selfies

Mobilní aplikace od ruských vývojářů z Glitché Ltd. změní jakoukoli selfie k nepoznání, a to pomocí přednastavených filtrů. Těch mají uživatelé aplikace v současnosti k dispozici deset, a to například od tradičního černého pásu přes oči až po ty úsměvné, kdy celý obličej lze zakrýt vybraným smajlíkem. Obličej je možné i rozostřit.

Filtry v aplikaci SLMMSK, kterou autoři označují jako zbraň hromadného ničení, nebezpečným virem a první antiselfie aplikací, cenzurují tvář interaktivní a vizuální deformací v reálném čase. Bezplatná aplikace je v současnosti dostupná pouze pro zařízení s iOS, ale brzy má být k dispozici i verze pro Android.

Cenzurou snímků však pomyslný boj autorů aplikace proti selfie končí. Jejímu použití totiž stále předchází nutnost pořízení autoportrétu a uživatel si může také vybrat některý z již dříve pořízených snímků z galerie v telefonu. SLMMSK, u níž vývojáři k rozpoznávání obličeje použili software z již dříve představené aplikace Glitché, uživatelům nabídne také možnost cenzurované selfie sdílet na Instagram či Facebook.

Více než vzpourou proti pro mnohé otravnému mobilnímu fenoménu dneška je tak aplikace spíše prostředkem, jak skončit s nudnými autoportréty. Například na Instagramu je již více než čtyři tisíce snímků s hastagem #slmmsk.