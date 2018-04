Ceny za volání ze zahraničí v rámci EU klesly o více než polovinu

Takzvaný eurotarif, který tvoří regulované ceny, v současnosti využívá asi 200 milionů zákazníků v celé EU, do konce září by to mohlo být až 400 milionů lidí.

U eurotarifu je maximální hranice stanovena na 49 eurocentů (13,48 Kč) za minutu odchozího hovoru a 24 centů (6,60 Kč) za příchozí hovory bez DPH.

Zpráv SMS či MMS a datových přenosů se regulace zatím netýká.

Podle studie, kterou dnes rovněž představila Evropská komise, se operátoři až na jednu dvě výjimky nařízení podřídili bez větších problémů. Nejdéle mohou eurotarif využívat zákazníci některých mobilních operátorů v Německu, Lucembursku, Nizozemsku a Portugalsku, kteří převedli své klienty na regulované ceny již od 1. července. Rychlejší byl pouze jeden operátor v Polsku, jenž eurotarif "spustil" již 22. června. Regulaci se operátoři přitom museli plně podřídit až od 30. září.

Ne všude byl ale přechod bezproblémový. Komise vyjádřila obavy, že belgický operátor Mobistar porušil transparentnost, kterou nařízení vyžaduje. Svým zákazníkům totiž na konci července zaslal zprávu, že eurotarif spustí 30. září. Údajně tak zamlčel, že klienti mohou regulované ceny získat daleko dříve (do 30. srpna), pokud o ně budou aktivně usilovat.

Ceny volání ze zahraničí snížili o desítky procent i tuzemští operátoři.

Ztrátu firem kvůli zavedení regulace odhadl marketingový ředitel T-Mobilu Jiří Dvorjančanský na půl miliardy korun ročně.

V řadě zemí je možné zavolat si daleko levněji, než stanovila Unie.

Eurotarif obsahuje totiž jen maximální ceny za volání. Operátoři tak mohou jít s cenou ještě "dolů" a řada z nich tak činí. Nejlaciněji je možné zavolat si v Nizozemsku, kde zákazník zaplatí 20 centů za předchozí i odchozí hovory, tedy asi 5 korun a 50 haléřů. Na dalších místech se drží Velká Británie, Irsko a Belgie.