Ceny za volání v zahraničí od prázdnin v EU klesnou

Za minutu hovoru uskutečněného v jiné zemi lidé zaplatí nejvýše 29 eurocentů proti nynějším 35 (7,3 Kč namísto 8,9 Kč; bez DPH). Ceny navíc budou klesat i v dalších letech postupně až na 19 eurocentů (4,8 Kč), a to od poloviny roku 2014.

Od začátku prázdnin, kdy lidé do zahraničí vyrážejí nejčastěji, se sníží i maximální ceny za přijaté hovory. Platba za minutu klesne ze současných 11 na osm eurocentů (z 2,8 na dvě Kč), za SMS z nynějších 11 na devět eurocentů (z 2,8 na 2,3 Kč) a za data na 70 eurocentů (17,7 Kč) za jeden MB.

K tomu, aby nová pravidla mohla začít od července platit, je v červnu budou muset schválit zástupci členských zemí EU. To by nicméně měla být už jen formalita, protože státy unie se s europoslanci už předem dohodly na kompromisním znění.

V EU se stále častěji ozývají hlasy, aby se v budoucnu v rámci EU vůbec neplatilo za volání v jiných zemích víc, než kolik stojí stejné služby v domovských státech operátorů. "Roamingové poplatky v EU nedávají žádný smysl. Máme jednotný trh bez hranic a telefonní společnosti vytvářejí umělé hranice, aby braly na hůl spotřebitele. Musíme zastavit toto nepatřičné chování," řekla europoslankyně Marita Ulvskogová.

"Spotřebitelé jsou už znechuceni tím, že jsou bráni na hůl vysokými poplatky za roaming," uvedla už dříve eurokomisařka pro digitální agendu Neelie Kroesová.

Ve čtvrtek schválená pravidla nepřinášejí jen nastavení maximálních cen, ale i to, že lidé si od půlky roku 2014 budou moci vybrat poskytovatele roamingových služeb. Ten se bude moci lišit od toho, jehož služeb využívají doma, avšak bez toho, že by to pro něj znamenalo změnu telefonního čísla.

"Přijetí nové regulace roamingu je dobrou zprávou pro občany, se kterými operátoři hrají nečistou cenovou hru," uvedl český europoslanec Jan Březina. "Nelze tolerovat stav, kdy operátoři činí ze spotřebitelů rukojmí svých nemravně vysokých cen za zahraniční hovory a zprávy," dodal.