Ceny za roaming jsou skandální. Lidé nejsou dojné krávy, říká komisařka EU

Už vloni nařídila stropy na hovory v zahraničí. Toto úterý dá Evropské komisi ke schválení nový návrh dramatického snižování cen mobilního volání, posílání SMS a internetu ze zahraničí. "Maximální ceny volání v zahraničí klesnou do roku 2013 z nynějších 12 na osm korun, poplatek za přijaté hovory z pěti na polovinu, každý rok o část," popsala detailně v exkluzivním rozhovoru pro MF DNES. Uvedené přepočty jsou bez daně. Dnes při volání ze zahraničí platí Češi a ostatní Evropané kolem 13 korun, při přijímaných hovorech kolem šesti korun. Zároveň budou muset operátoři více informovat o přesných cenách v zahraničí a bude možné si dát na faktuře "stopku", pokud provolané peníze překročí určitý limit. Hovory v zahraničí se budou muset stejně jako ty domácí účtovat podle provolaných vteřin, a ne minut, jak se mnohde děje. To pak zvyšuje cenu. Proč vlastně tak silně zasahuje do cenové politiky na konkurenčním trhu? "Protože tady konkurence nezafungovala," vysvětluje Redingová. Ceny jsou podle studií, které si Evropská komise nechala udělat, neúměrně nad náklady, a dokonce rostou. "Máme jednotný trh, nesmíme trestat lidi za to, že překročili hranice," říká. Operátoři zuří a varují, že si nechají, stejně jako v USA, platit i za příchozí hovor. Pořád budou mít prostor pro zisk, zní odpověď z Bruselu. Toto je žena, která ve jménu EU bojuje s telekomunikačními obry. Nařídila jim snížit ceny volání ze zahraničí. Tento týden oznámí nové srážení cen i pro SMS a internet v roamingu. Bude se snižovat každý rok před prázdninami.

"Č

eský turista, který jede na dovolenou do Itálie, platí 10 korun za poslanou SMS, a to je hodně. Postupně klesne cena na čtvrtinu," tvrdí Redingová.



Asi bych měla tento rozhovor začít tím, že vám poděkuji za nižší telefonní účty. Ale zeptám se spíše, proč je nutné trh regulovat?



Z jednoduchého důvodu. Telekomunikační úřady všech 27 států mohou ovlivňovat cenu, aby odpovídala realitě nákladů, jen na národním trhu. Tak mě povolaly na pomoc. Nemají však žádný vliv na služby za hranicemi. Ony nemohou mluvit do cen zahraničního volání nebo posílání SMS a stahování dat a mobilní operátoři na tom profitují. Vysoké ceny přitom nemají oprávněný základ.



Ale zasáhli jste jen u telefonování.



Nechali jsme snížit jeho ceny o šedesát procent. Zároveň nám poslanci Evropského parlamentu řekli, ať letos dále sledujeme, co se děje s cenami SMS a za stahování dat, když jste v zahraničí.



Tento týden oznámíte další snižování cen. Co se většinou děje potom? Předpokládám, že si šéfové telekomunikačních firem u vás nespokojeně podávají dveře.



Viděla jsem je všechny, vědí vše od loňska! Nečekala jsem, až za mnou přijdou, ale byla jsem přímo u nich, v jámě lvové, abych jim to řekla. Jela jsem v únoru do Barcelony (největší každoroční sraz mobilních operátorů, pozn. red.) a jasně jsem nejvyšším šéfům řekla, budeme vás sledovat. Máte určitou dobu milosti, kdy vy sami můžete jednat, a pak nemusím zasáhnout.



Co měli udělat?



Do července mohli snížit ceny roamingové SMS k orientační ceně 12 eurocentů (tři koruny za SMS poslanou ze zahraničí), kterou jsme jim dali. Ale když jsme v červenci udělali analýzu trhu, zjistili jsme, že proti loňským průměrným 27 centům za posílanou zprávu zpoza hranic ještě letos o dva centy v průměru zdražili. To mě šokovalo. Právě oni říkají, nechte trh, ať si upraví ceny sám. Nechali jsme, a kdo to platí? Spotřebitel. Trh nefunguje, konkurence ceny nesnižuje v poměru k nákladům. Operátoři dělali mrtvé brouky, aby mohli vyždímat spotřebitele na maximum. Musíme něco dělat, zákazníci nejsou dojné krávy.



Jak budete letos pokračovat?



Parlament nás požádal, ať se podíváme na SMS a stahování dat (internet v mobilu, pozn. red.) v roamingu. My jsme udělali analýzu trhu, národní telekomunikační regulátoři ji udělali také a dospěli jsme ke stejnému závěru – je to skandální. Když začnu u telefonování ze zahraničí, tam jsme ještě narazili na skrytý náklad, o kterém se příliš nevědělo. Zatímco při volání v rámci své země vám hovory účtují podle provolaných sekund, ze zahraničí, ejhle, podle provolaných minut!



Takže platíme za každou načatou minutu. Jde o hodně peněz?



Jen toto počítání zvedne cenu o dvacet procent! Takže zavedeme povinnou fakturaci po sekundách. Pak jsme zjistili, že při telefonování v roamingu jsou všichni blízko stropu 46 centů za minutu hovoru z ciziny (12 korun). Budeme pokračovat až do roku 2013, ceny klesnou každý rok. Konečná nejvyšší cena bude 34 eurocentů (kolem osmi korun). A platba za přijatý hovor v cizině klesne z 22 na 10 centů za minutu (z pěti korun na polovinu).



A bude to snižování cen vždycky až po prázdninách jako letos?



Ne. Letos to bylo ke konci srpna, ale posouváme to na prvního července, právě před dovolené. Snižovat začneme i ceny SMS a stažených dat. Ani jejich ceny se nezměnily navzdory našim upozorněním. Český turista, který jede do Itálie, platí 10 korun za poslanou SMS, a to je hodně. Postupně klesne cena SMS na čtvrtinu (tedy 2,50 Kč). A u stahování dat jsou ceny úplně šílené. Když si chcete prohlížet zpravodajství na internetu i na zahraniční cestě nebo dovolené, platíte mezi dvěma a 16 eury. Za totéž doma jen mezi pěti až 15 eurocenty. Dostávám dopisy od lidí, kteří po dovolené v zahraničí, kdy zacházeli s mobilem a internetem běžně jako doma, dostali fakturu za 11 tisíc eur. Třeba prohlédnout si článek v novinách znamená stáhnout jeden megabyte. Češi za to platí doma kolem deseti centů, ale sedm eur v zahraničí. Přejedou hranici a za totéž platí sedmdesátkrát více, aniž to odpovídá nákladům. A ještě zasáhneme ve velkoobchodních cenách. Někteří operátoři skutečně přehánějí. Za použití sítě účtují konkurenčním operátorům šest eur za stažené mega. Ti pak nemohou obstát v konkurenci. Limit bude euro.



A je to vůbec životaschopná cena?



Bohatě. Existuje i aliance malých operátorů, kteří si mezi sebou účtují 25 centů za mega a přitom pořád vydělávají. Skutečné náklady jsou kolem jediného centu, takže i se stanoveným stropem kolem jednoho eura dosáhnou pohodlně zisku. Kromě toho bude muset mobilní operátor své zákazníky o všech těchto cenách v roamingu předem informovat. Od roku 2010 budou moci lidé udělat smlouvu s operátorem o automatickém přerušení služeb, až dosáhnou finančního limitu. Budete si moci domluvit, že nechcete měsíčně platit více než 50 eur.



Operátoři však argumentují tím, že když nebudou mít dost zisku, nemohou investovat do lepší technologie.



Ano, už v roce 2002 jsem slyšela, že kvůli nám zkrachují. Vyhrožovali mi, že při omezování velkoobchodních cen budou muset nastavit maloobchodní ceny tak vysoko, že fakticky zabrání lidem volat. No vidíte, v té době mělo mobil 85 procent lidí, teď je to 111 procent (někdo má dva, pozn. red.). Lidé kupují mobily více než předtím a tím, že snížíme ceny celoevropsky, budou úplně normálně stahovat hudbu a sledovat zprávy i na cestách. Teď si to nedovolí, jak je to za hranicemi drahé.



Co vy sama, jak se cítíte pod takovým tlakem? Když se vidíte s šéfy těch firem nebo když vás vyhlásí za největší škůdkyni internetu?



Raději bych, aby si mě lidé zažili jako komisařku, která sjednotila vnitřní trh, z čehož mají zisk firmy i lidé. Evropský trh je jednotný trh a nesmíme občany trestat za to, že překročili národní hranice.



Jste komisařka z malé, i když zakladatelské země EU, chcete příští rok usilovat znovu o toto křeslo?



To rozhodnou šéfové členských zemí a smlouva, která bude v době voleb platit, tedy, jestli bude mít Lucembursko vlastního komisaře. Ale když už mluvíme o příštím roku, ráda bych vzkázala české vládě, že ji čeká důležitý půlrok v čele EU. O změnách v roamingu se bude rozhodovat v příštích měsících. Evropský parlament teď navíc bude schvalovat reformu telekomunikačního trhu. Připravte se dobře, protože během vašeho předsednictví se bude rozhodovat o důležitých věcech.



Operátoři dělali mrtvé brouky, aby mohli vyždímat spotřebitele na maximum. My musíme něco dělat, zákazníci nejsou dojné krávy.