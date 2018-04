Ceny za internet čeká zemětřesení

Seznam regulovaných cen určuje například, kolik smí bývalý monopol, Český Telecom, maximálně účtovat ostatním hráčům na trhu za nájem telefonní linky nebo jak se s nimi dělí o výnosy z prosurfovaných minut. Změnami úřad rozhodně nešetřil, některé z nich výrazně zahýbají s cenami za připojení k internetu. Reakce Českého Telecomu, která je pro většinu cen rozhodující, zatím není známá. „V tuto chvíli jsme upravili ceny volání, na internetu se pracuje. Vyplatí se naše nabídky sledovat, budou zajímavé,“ říká Simon Burchardt, šéf marketingu a prodeje Telecomu. Vminulosti se však Telecom odchýlil od úředních pravidel jen minimálně.

Žádný internet pro „sociální“ tarif

Kdo si chce pořídit rychlý internet přes telefonní linku ADSL, musí platit jednak paušál za internet, jednak za telefon. Dosud stačil „mini“ tarif, nově už to nebude možné. V praxi to znamená pořídit si minimálně tarif „expres“ a platit oproti současnosti o 114 korun měsíčně víc. „Kdo si chce ponechat ADSL, bude převeden na nejbližší internetový tarif,“ říká Simon Burchardt, což znamená nucený přechod i pro současné zákazníky s tarifem „mini“.





Další nepříjemnou změnou pro některé uživatele ADSL, kteří používají vlastní tarify alternativních operátorů, je velmi pravděpodobné zdražení o 158 korun měsíčně. Úřad totiž nově definoval ceny propojení mezi Telecomem a dalšími operátory nabízejícími ADSL. „Jedná se o zvýšení nákladů. Budeme se snažit, aby tento poplatek koncový zákazník pocítil co nejméně,“ říká například Pavel Kaidl z GTS Novera.



Obdobně se vyjádřili i další operátoři, někteří však upozorňují na nejasnosti v účtování tohoto poplatku. „Pokud chce tento poplatek Telecom od operátora vybírat, měl by ho vrátit zákazníkovi. Dopad by byl potom nulový,“ říká Pavel Rusý z Contactelu, i když ani on nevylučuje nutnost zdražit.



Jednou z mála dobrých zpráv pro konečné zákazníky je zlevnění cen pronájmu „poslední míle“. Díky tomu si mohou alternativní operátoři snáz najmout od Telecomu telefonní linky. Záleží však, nakolik promítnou nižší ceny do koncových cen pro zákazníky. „Z dlouhodobého hlediska se snížení cen projeví, i když ze strany regulátora mohl být pokles razantnější,“ uvádějí například České radiokomunikace, které mají už zkušenosti s nabízením služeb v síti pronajaté Českým Telecomem.

Konec dial-upu?

Zajímavý vývoj se dá čekat také u nabídky a možná i u cen takzvaného vytáčeného připojení k internetu, dial-upu. Telekomunikační úřad totiž výrazně zasáhl do provizí, které dostávají operátoři od Telecomu za prosurfované minuty. V případě, že se zákazník Telecomu připojí přes číslo, které patří konkurentovi, nově vydělá alternativnímu operátorovi až o polovinu méně. To znamená, že řada firem, které nabízely takzvaný „internet zadarmo“, buď skončí, nebo začne účtovat přirážku. „Pokud ale Český Telecom sníží svoje ceny minimálně o snížení plateb ostatním operátorům, lze předpokládat nárůst provozu, který by zmírnil tento negativní dopad,“ říká Pavel Rusý.



Zástupci Telecomu nechtěli vývoj cen internetu zatím komentovat.

Konkurence však nespí. Především mobilní operátoři můžou se svojí nabídkou neomezeného připojení k internetu vyrazit Telecomu trumfy z rukou. Svoje plány na hbitější zavedení rychlého internetu přes mobil, obdoby CDMA od Eurotelu, odkryl šéf T-Mobile Roland Mahler. „Koncem roku chceme spustit konkurenční verzi CDMA na právě získané licenci,“ uvedl Mahler. „Bude to přímá konkurence pro rychlý internet od Eurotelu i ADSL od Telecomu,“ slibuje. Do té doby chce postupně pokrýt pomalejší verzí internetu (EDGE) velká města a hlavní tahy.