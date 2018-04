Stávající ceny volání ovlivní až čtvrtý operátor, tvrdí předseda ČTÚ

Dvořák na konferenci týdeníku Euro zároveň podotkl, že v současnosti je na vznik virtuálních operátorů, kteří si pronajímají infrastrukturu od mobilních operátorů, již pozdě. "Stávající operátoři měli virtuální operátory pustit do sítě již v roce 2010. Tehdy se tomu bránili a regulátor jim to nemohl nařídit," dodal.

Připustil však, že Telefóniku a následně i Vodafone a T-Mobile mohl k razantnímu snížení původních cen neomezených tarifů o více než polovinu vést právě blížící se vznik virtuálních operátorů, podpořený regulací ze strany Českého telekomunikačního úřadu, a chystaný vstup čtvrtého operátora.

Měsíční paušály neomezených tarifů mobilních operátorů se nyní při dvouletém úvazku pohybují v rozmezí 691 až 749 korun. Nový virtuální operátor, kterým se stal ve spolupráci s T-Mobilem Air Telecom, přišel ve středu 18. dubna s ještě výhodnější nabídkou.

Neomezený tarif Air Telecomu stojí 640 korun (při úvazku), neobsahuje však neomezené SMS. Ty jsou součástí až druhého neomezeného tarifu, který je při částce 680 korun měsíčně při úvazku stále výhodnější než u stávajících mobilních operátorů.

Pokles cen až po vstupu čtvrtého operátora

Podíl virtuálních operátorů na trzích nebývá nikterak výrazný, a tak se nedá očekávat, že by přímo zasáhli do cenové politiky mobilních operátorů. Například na západoevropských trzích získali maximálně necelou pětinu trhu. Největší podíl mají ve Francii a Nizozemsku, ale například v sousedním Německu jim patří jen přibližně čtyři procenta trhu.

Do cen by tak mohl výrazněji promluvit až čtvrtý plnohodnotný mobilní operátor, který by mohl vzejít z aukce frekvencí pro sítě LTE. Návrh podmínek nové aukce pro veřejnou konzultaci zveřejnil regulátor v pondělí 8. dubna poté, co původní aukci v březnu zrušil.

Podle předsedy ČTÚ Pavla Dvořáka, kterému letos v dubnu končí funkční období, by se měla nová aukce uskutečnit co nejdříve a co nejrychleji, aby neodradila potenciálního investora, kterým je PPF Mobile Services. Ten v případě průtahů hrozí, že se aukce nezúčastní.

Nové podmínky by však měly proces urychlit a novému zájemci o vstup na mobilní trh zároveň umožnit přednostní získání vyčleněné části spektra v nejdůležitějším pásmu 800 MHz. Proti tomu se přitom staví všichni mobilní operátoři. T-Mobile se nechal slyšet, že by to mohlo ohrozit jeho budoucí investice v Česku.

Vyčlenění části frekvencí pro nového konkurenta přitom v současnosti obsahuje většina chystaných aukcí v Evropě, včetně sousedního Rakouska. Bylo součástí i skončené nizozemské aukce.