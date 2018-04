Ceny volání letos klesly o desítky procent

Ceny tuzemských telekomunikačních služeb klesly v letošním roce až o desítky procent. Podle odborníků i operátorů je tlak na pokles cen v poslední době patrný především u připojení k internetu a telefonování z pevných linek. Za zlevněním stojí velká konkurence na trhu, snaha vyrovnat se s dopady zvýšené sazby DPH z pěti na 19 procent i snižování cen propojení pro volání do pevných i mobilních sítí Českým telekomunikačním úřadem.

O pokles cen v pevných sítích se podle některých odborníků výrazně zasloužil Český Telecom, který je stále dominantním provozovatelem v této oblasti. "Firma přistoupila k novým nabídkám jak připojení k internetu, tak volání, protože chce zastavit pokračující trend poklesu tržeb z pevných linek," míní analytik Patria Finance Tomáš Gatěk. Například cena připojení k internetu přes ADSL u Telecomu od začátku roku klesla zhruba o 400 korun a nejlevnější variantu lze nyní získat pod 900 Kč včetně měsíčního poplatku za telefon. Podobně snižují ceny i ostatní operátoři. Jejich vysoký počet na malém českém trhu vede k silným konkurenčním tlakům.

Pevnou linkou se i telefonuje

Zlevnění se dočkali i ti, kteří z pevných linek telefonují. Výraznější pokles cen se projevil především u dálkových hovorů. Například firma Tiscali zlevnila v dubnu meziměstské volání o 16 procent, Czech On Line přišel o měsíc později se snížením cen meziměstských hovorů na úroveň místního volání, tedy až o dvě třetiny.

Od jara mohou také zákazníci Telecomu využívat tarif Universal, který jim umožňuje platit jednotnou sazbu za hovor a nikoli za provolané minuty. Koncem srpna pak firma začala nabízet bezplatné volání o víkendech a mimo špičku za paušál 99, respektive 149 korun. Podobné nabídky již dříve představily mobilní firmy. Alternativní operátoři zatím s paušálními tarify váhají kvůli propojovacím poplatkům. Zatímco cena za spojení do sítě Telecomu se účtuje v minutách, zákazníkům by počítali stále stejný paušál, a od určitého objemu provozu by tak mohli prodělat.

Naopak všichni operátoři se předhánějí, kdo nabídne levnější volání do zahraničí. V tomto směru totiž nejsou limitováni cenami propojení s Telecomem, ale mohou si vybrat z nabídek zahraničních firem. Například České radiokomunikace snížily od září ceny volání do některých evropských zemí a dalších států zhruba o třetinu. Například do Francie, Maďarska nebo Itálie zákazníci za minutu hovoru zaplatí 3,80 Kč, zatímco dosud to bylo 5,35 Kč.

Mobilní operátoři se snaží

Snaha o snižování cen je patrná i u mobilních operátorů, kteří se potýkají s čím dál větší nasyceností trhu a je stále těžší

Prázdninové akce operátorů Eurotel Léto - k výhře v soutěži o dovolenou v hodnotě 100 000 korun stačí poslat SMS ze zahraničí ve tvaru LETO na číslo 999238 Letní série GO karet - speciální edice za 95 korun s 25korunovým kreditem. GO roaming SMS - balíček 10 SMS z ciziny za jednu korunu. Dovolená - U T-Mobile můžete o prázdninách volat z a do vybraných zemí za 11,8 korun. MMS zdarma - Oskar přišel s akcí "CHCI V LÉTĚ HODNĚ FOTIT. JINAK TO NENÍ ONO!" a prvních 20 000 zákazníků získalo 20 MMS zdarmo.

Happy SMS hours

Do konce srpna můžete posílat SMSky z chorvatské mobilní sítě VIPnet mezi 17. a 18. hodinou zadarmo. Akce platí i v rámci roamingu českých operátorů. S druhým operátorem v této hodině posíláte SMS za polovic.

získat nového zákazníka. Na 100 obyvatel připadá kolem 99 aktivních mobilních telefonů. Firmy se proto stále častěji snaží přetáhnout klienty konkurence nižšími cenami, na které je trh citlivý, i zjednodušením cenových nabídek.

Český Mobil a T-Mobile například v létě sjednotily ceny volání do všech sítí. Dosud měli klienti firem možnost volat například v rámci jedné sítě levněji. "Při snižování cen a nabídce nových služeb se operátoři zaměřili především na tarifní zákazníky, kteří pro ně potenciálně představují vyšší zdroj příjmů," uvedl mluvčí Českého Mobilu Petr Šindler.

Rozšiřuje se i nabídka nadstavbových programů, které zvýhodňují určitou službu, například posílání zpráv SMS, MMS nebo volání na vybraná čísla. Naposledy tento týden nabídl mobilní operátor Eurotel 20procentní slevu na volání na jedno telefonní číslo v jakékoli síti. Aktivace služby vyjde na 95 korun. Stejně jako v pevných sítích, klesá i u mobilních operátorů cena připojení k internetu. Od začátku roku se paušální cena neomezeného připojení přes GPRS snížila přibližně o třetinu na zhruba 800 korun.

