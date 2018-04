Cenová válka u smartphonů ustává, zarazilo ji zdražení topmodelů

V případě chytrých telefonů dlouho platilo, že v průběhu svého modelového života postupně zlevňovaly tak, jak si to žádala situace na trhu. A že každý nový model v podstatě stál stejně jako jeho předchůdce. Jenže pak začaly smartphony zdražovat, a to hlavně vinou špičkových topmodelů. Každá jejich nová generace je teď dražší a dražší, Samsung Galaxy S6 výrazně zdražil oproti S5 a generace S7 pak zase oproti S6. Stejné to je u iPhonů, i tady výrobce postupně zvyšuje cenu, byť ji v některých případech drží opticky na určité úrovni.

Teď se tato móda definitivně přenesla i ke smartphonům střední třídy. Naplno to ukázal Samsung s letošními modely řady A. Typ A3 (2017) startuje na částce 8 990 korun, větší A5 (2017) vyjde na 12 000 korun. Přitom předchůdci stáli 8 490 a 10 990 korun. Samsung tedy u každého k cenovce trochu přidal.

Skoro by se zdálo, že starší modely nemusí zlevňovat, alespoň ne o moc. Avšak u Samsungu k tomuto zlevnění přece jen došlo a to už v průběhu modelového života. Především však proto, že modely korejské značky jsou vůči konkurenci ve třídě výrazně dražší, a tak musí Samsung postupně snižovat ceny, aby lépe čelil záplavě nových modelů od agresivní čínské konkurence.

Jenže ta už mezi sebou neválčí tolik jako dříve. Sem tam sice přijde nějaká další nová značka, která se snaží zaútočit cenou a které vlastně vzhledem k zahuštěnému trhu ani nic jiného nezbývá. Ale výrobci, kteří už tak nějak mají trh rozdělený, moc neválčí. Ukazuje to několik modelů, které se v poslední době objevily u nás v redakci. V jejich čele je Honor 6x, který do této třídy nově přináší duální fotoaparát a který výbavou může zhruba konkurovat mnohem dražšímu Samsungu A5 (2017).

Honor by měl stát 6 999 korun. To je navlas stejně, kolik oficiálně stál jeho předchůdce Honor 5x. Ten přitom po celou dobu svého modelového života oficiálně nezlevnil, a to nejspíš proto, že se prodával dost dobře i bez zlevnění, a i proto, že mu chyběla intenzivní konkurence. Teď ovšem do této třídy přichází vlna přístrojů, jako jsou například Moto M od Lenova, 5,5palcový Zenfone 3 Max od Asusu nebo Lenovo K6 Note. Všechny tyto smartphony zvolily cenu na hranici sedmi tisíc korun. Spíše než cenou se od sebe snaží jednotliví výrobci odlišit prvky výbavy nebo designem.

Celkově lze ovšem pozorovat, že zlevňování se ve velkém nekoná u více modelů. A když už ano, tak jsou slevy postupnější a decentnější. Většinou stávající model výrazněji zlevní až poté, co se na trh dostane jeho nástupce. To znamená dvě věci: zákazníci, kteří si koupí model krátce po jeho uvedení na trh, mají určitou jistotu, že jejich koupě nebyla příliš hloupá. Naopak ti, kdo čekají, až jejich vysněný smartphone zlevní, si teď často počkají mnohem déle. U cenově dostupných modelů to platí dvojnásob, obecně se ceny hodně ustálily a za jakýsi ideální základ lze dnes považovat smartphony s cenovkou okolo pěti tisíc korun.

Ty levnější na trhu jsou, ale až na některé výjimky neučinily tak zásadní kvalitativní skok, aby uspokojily kohokoli jiného než uživatele začátečníka. A ani toho nemusí bavit moc dlouho. Smartphony s cenou hlouběji pod tři tisíce korun pak z trhu zmizely téměř úplně, přitom před několika lety se zdálo, že by se mohly běžnými stát i přístroje s cenou kolem tisíce korun. Výrobci nakonec z těchto pokusů vycouvali, představovaly příliš velké kompromisy.

To, že z trhu zmizely ty úplně nejlevnější smartphony a že ty z klasických cenových tříd příliš nezlevňují, je mimo jiné jedním z ukazatelů, že trh s chytrými telefony vyspěl. Největší války si už výrobci odbyli a ačkoli se čas od času objeví další nová ambiciózní značka, útočit cenou už moc nemůže. Ano, její modely mohou být levnější než u konkurence, ale pak se to musí někde projevit. Buď na kvalitě, nebo na dlouhodobé udržitelnosti značky – když prodává příliš levně, nízké zisky a neschopnost investovat do marketingu znamenají problém, který většinou končí odchodem, nebo alespoň omezením aktivit na trhu.

Ano, existují určité výjimky, ať už v případě konkrétních modelů, či celých značek. Prémiové značky, ke kterým patří Samsung, Apple, Sony, ale třeba i Huawei, mají větší prostor pro zlevňování a některé jejich modely mohou během roku zlevnit docela výrazně. Pak jsou tu značky, které jsou nečekaně levné, třeba internetová hvězda OnePlus. Ale i to potvrzuje, že smartphony příliš nezlevňují. OnePlus své modely v podstatě celý rok prodává za stabilní ceny a změny se dějí až ve chvíli, kdy má přijít nástupce. Na druhou stranu si lze jen těžko představit, že by na trh přišla značka, která by nabídla to samé, co OnePlus, za ještě výrazně nižší cenu.