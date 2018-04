Slevy u operátorů - smartphone pro každého za méně než 6 tisíc

Zlevněných telefonů je tentokrát u všech operátorů hodně, většina slev ale není příliš výrazná. Nezajímavější nabídky má na svědomí O2 u telefonů s logem HTC a BlackBerry. Za zmínku ale stojí také snížení cen u ostatních operátorů. Například nekompromisní Samsung Galaxy S5 je u T-Mobile o rovnou tisícikorunu levnější.

Slevy telefonů u operátorů

O2

BlackBerry Q10

Decentní BlackBerry Q10 s integrovanou qwerty klávesnicí představuje manažerský telefon "ze staré školy". Výbava zaujme především jemným dotykovým displejem a moderním operačním systémem s výborným ovládáním. Vestavěný fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů.

Sleva: 1 200 Kč Cena: 9 795 Kč

HTC Desire 601

HTC Desire 601 je smartphone střední třídy, který designem navazuje na špičkový model One, respektive jeho zmenšeninu One mini. Paměť RAM disponuje kapacitou 1 GB. Na střední třídu dostačující vnitřní uživatelskou paměť 8 GB lze zvětšit až o 64 GB pomocí paměťových karet.

Sleva: 1 000 Kč Cena: 5 995 Kč

HTC One

HTC One míří proti vlně smartphonů s pětipalcovými Full HD displeji, razí totiž filozofii, že méně je někdy více. Telefon skvěle padne do ruky, a to díky tvarovaným zádům. Fotoaparát má také řadu chytrých funkcí, které HTC zahrnulo pod pojem Zoe.

Sleva: 1 200 Kč Cena: 12 995 Kč

T-Mobile

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S5 je nekompromisní smartphone vybavený Super AMOLED displejem. Telefon pohání čtyřjádrový procesor s architekturou Krait taktovaný na 2,5 GHz. Operační paměť má kapacitu 3 GB, hlavní fotoaparát nabízí rozlišení 16MPix.

Sleva: 1 000 Kč Cena: 17 999 Kč

Sony Xperia Z1

Komunikátor Sony Xperia Z1 je nástupcem modelu Xperia Z a vyniká svou výbavou, především pak špičkovým fotoaparátem, díky kterému Z1 aspiruje na titul nejlepšího fotomobilu všech dob. Po svém předchůdci zdědila Xperia Z1 voděodolnou konstrukci.

Sleva: 500 Kč Cena: 15 499 Kč

Vodafone

Sony Xperia L

Sony Xperia L je typický zástupce střední třídy. Disponuje však dvoujádrovým procesorem na frekvenci 1 GHz a s architekturou Krait, a tak výkon chybět nebude. Displej úhlopříčky 4,3 palce nabídne WVGA (480 x 854 pixelů) rozlišení, které znamená jemnost bezmála 230 bodů na palec.

Sleva: 400 Kč Cena: 4 777 Kč

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S4 LTE je stále špičkový smartphone s pětipalcovým displejem a tloušťkou pouhých 7,9 mm. Fotoaparát se chlubí vysokým rozlišením 13 megapixelů. Uživatelská paměť má velikost 16, 32 nebo 64 GB. Nechybí ani slot na paměťové karty microSD.

Sleva: 500 Kč Cena: 12 977 Kč