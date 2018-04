Ceny telefonů pro 47. týden - kompletní přehled cen

Od tohoto týdne vám budeme pravidelně přinášet přehled cen všech mobilů, které se na našem trhu prodávají a které zde výrobci oficiálně nabízí. Uvádíme ceny ve volném prodeji a ceny u operátorů. V případě cen telefonů ve volném prodeji uvádíme doporučené maloobchodní ceny. V mnoha obchodech tak můžete najít ceny nižší.

V případě cen u operátorů uvádíme ceny telefonů v předplacených sadách, nebo ceny telefonů bez dalších závazků - nedotované ceny. V případě předplacených sad u Eurotelu a T-Mobile je v ceně i kredit v obvyklé výši, pokud není uvedeno jinak. U Oskara jsou uváděny nejvyšší ceny, které platí pro koupi samotného telefonu, nebo telefonu a předplacené karty Oskarta. V ceně není započítána cena karty a kredit.

Telefony jsou v tabulkách rozděleny podle ceny. Rozhodujícím faktorem pro zařazení do cenové kategorie je nejnižší cena telefonu. Ceny stejného modelu pak mohou být v jiných prodejních kanálech vyšší. Všechny ceny jsou s DPH. U každého telefonu je odkaz na recenzi, nebo na jeho preview. Kliknutím na náhled fotografie se zobrazí fotografie ve velkém rozlišení.

Co přináší 47. týden: Známe cenu Motoroly MPx220 a také cenu Motoroly C115. Oba telefony se ale ještě neprodávají, dostanou se do prodeje pravděpodobně v prosinci. U MPx220 asi budeme muset počítat spíš s koncem prosince. T-Mobile tento týden začíná prodávat nové véčko od LG, model C2200. Nokia oznámila dostupnost některých novinek. Nejdříve se do prodeje dostane komunikátor 9500, ten by měl být dostupný již příští týden, ale jen v omezeném množství. Další novinky (6170, 7270, 7280, 6630) se začnou prodávat v prosinci. Naopak se již nevyrábí Nokia 3510i a 6220. Oba modely ale ještě na pultech prodejen najdete, ten druhý již jen v omezeném množství.

Legenda:

N - novinka (novinka na trhu)

D - doprodej (telefon se přestává vyrábět, nebo se již nevyrábí; v prodeji ale může vydržet ještě několik měsíců)

3 000 - nová nižší cena (sleva oproti minulému týdnu)

4000 - nový vyšší cena (zdražení oproti minulému týdnu)

NP(48) - telefon se ještě neprodává (telefon již je v ceníku, ale ještě není na skladě distributorů či operátorů - v závorce je případně uveden týden, kdy by měl být telefon v prodeji, tento termín je ale jen orientační)

Zdroj: GSMobile, eD'system, Eurotel, T-Mobile, Oskar a výrobci

Telefony s cenou do 2 000 Kč:

Poznámka: * T-Mobile nabízí oba telefony i za 2 999 Kč, kde je 2998 Kč kredit.

Telefony s cenou od 2 000 do 3 000 Kč:

Telefony s cenou od 3 000 Kč do 4 000 Kč:

Poznámka: * v sadě je kredit 2998 Kč.

Telefony s cenou od 4 000 Kč do 5 000 Kč:

*model označený CT65 a v ceně je kredit 2 998 Kč.

Telefony s cenou od 5 000 Kč do 6 000 Kč:

Telefony s cenou od 6 000 Kč do 8 000 Kč:

Poznámka: *cena včetně Bluetooth HF sluchátka; **balíček s některou z her stojí 7 499 Kč.

Telefony s cenou od 8 000 Kč do 10 000 Kč:

Telefony s cenou od 10 000 Kč do 15 000 Kč:

Poznámka: *jedná se o verzi E820

Telefony s cenou od 15 000 Kč:

Poznámka: *cena platí pro model P900; **v ceně je paměťová karta 128 MB, cena bez karty je 25 490 Kč.