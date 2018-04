Ceny telefonů padají o tisíce - levněji koupíte Motoroly, Nokie i Sony Ericssony

V minulém týdnu se spustila velká lavina slev mobilních telefonů, která se nezastavila ani v tom současném. Zasloužily se o to především telefony s logem Sony Ericsson, kde celkem sedm modelů snížilo svou cenu. Hudební tenký model W660i klesl o dva tisíce, výrazná sleva přišla také u komunikátoru s operačním systémem Symbian, modelu M600i, který padl pod hranici šesti tisíc korun.

Pozadu však nezůstali ani ostatní výrobci. Nokia snížila o sedm stovek cenu u multimediálního smartphonu N72, ceny klesaly také u dalších telefonů finského výrobce. Také Motorola šla s cenou dolů, konkrétně u nové žiletky Razr Maxx a dalších modelů. O pětistovku šel s cenou dolů také vysouvací stylový telefon LG KE500.

Do obchodů se chystá dvojice novinke, která by mohla zaumout především náročnější uživatele. Nokia N81 s 8GB pamětí a operačním systémem Symbian by měla splnit sen všem posluchačům hudby a hráčům her. Sony Ericsson W910i je pak tenký vysouvák, který nabízí ve svém těle docela dost "muziky", včetně pohybového senzoru.

Tip na nákup

Největší sleva týdne má hodnotu více než dvou tisíc korun a přišla u tenkého hudebního Sony Ericssonu W660i. V jeho výbavě nechybí hudební přehrávač Walkman player 2.0. Ten využívá pro uložení hudebních souborů paměťové karty formátu Memory Stick Micro, případně vestavěnou paměť s kapacitou 16 MB. Součástí standardního balení je paměťová karta s kapacitou 512 MB.

Výbava zahrnuje i FM rádio. Dále telefon nabízí internetový HTML prohlížeč a čtečku RSS. Nechybí podpora Javy MIDP 2.0. Připojit nový Sony Ericsson k počítači lze přes Bluetooth 2.0 nebo pomocí USB 2.0.

Slevy tohoto týdne

LG KE500 je pohledný stylový mobilní telefon s vysunovací koncepcí, u kterého se projevil styl započatý LG Shine. Výbava navíc není vůbec špatná a zahrnuje 2Mpix fotoaparát, Bluetooth, MP3 přehrávač a také stereo FM rádio s RDS.

-500 Cena: 4 790 Kč

Motorola RAZR MAXX je nástupce Motoroly V3x. I ona bude patřit mezi telefony s podporou sítí třetí generace. Navíc však s podporou přenosu dat HSDPA.

-900 Cena: 8 990 Kč

Motorola W208 má pouze tu nejzákladnější výbavu, ve které nenajdeme ani vestavěný fotoaparát. Telefon nepodporuje ani multimediální zprávy MMS. Překvapivě však má aktivní barevný displej.

-200 Cena: 1 790 Kč

Motorola W375 je variace na populární tenké véčko RAZR. Motorola W375 má charakteristickou bradu, není však tak tenká a výbava postrádá některé funkce.

-200 Cena: 2 490 Kč

Nokia 6085 je konzervativně vyhlížející véčko. Ve výbavě nechybí MP3 přehrávač, paměťové karty nebo Bluetooth. Fotoaparát má ale nízké rozlišení.

-200 Cena: 3 990 Kč

Nokia 6500 je klasických tvarů, který se může pochlubit velmi tenkým tělem. Displej má rozlišení QVGA a dokáže zobrazit 16,7 milionů barev. Pro připojení telefonu k počítači bude možné využít Bluetooth nebo USB datový kabel.

-500 Cena: 10 990 Kč

Výbava Nokie N72 odpovídá jiným smartphonům výrobce. Za zmínku stojí hudební přehrávač pro většinu používaných formátů nebo stereofonní FM rádio.

-700 Cena: 6 990 Kč

Sony Ericsson K220i nabídne VGA fotoaparát a nechybí ani FM rádio s RDS s možností uložit až deset rozhlasových stanic. Displej telefonu je pouze pasivní a nabízí rozlišení 128 x 128 obrazových bodů.

-100 Cena: 2 290 Kč

Sony Ericsson M600i je komunikátor s operačním systémem Symbian, který je určen především pro práci. Telefon nemá fotoaparát, zato se může pochlubit QWERTY klávesnicí a podporou UMTS.

-1 800 Cena: 5 790 Kč

Sony Ericsson P1i je nástupce modelu M600i, se kterým má společný základní tvar, ale také nástupce modelu P990i. Sony Ericsson P1i je špičkově vybavený mobil s otevřeným operačním systémem. Novinkou je 3,2 megapixelový fotoaparát a podpora Wi-Fi.

-500 Cena: 12 990 Kč

Sony Ericsson W200i se řadí v modelové řadě Walkman na nejnižší příčku. To dokládá fotoaparát, který má pouze VGA rozlišení. Nechybí samozřejmě hudební přehrávač a také rádio s RDS. Bluetooth však ano.

-500 Cena: 3 290 Kč

Sony Ericssonu W580i patří do hudební řady Walkman. Tento telefon nabízí TFT displej s rozlišením QVGA, který dokáže zobrazit 262 000 barev. Fotoaparát má rozlišení dva megapixely, nenabízí však automatické ostření.

-600 Cena: 7 890 Kč

Sony Ericsson W660i rozšiřuje početnou rodinu hudebních mobilů z řady Walkman. Hudební novinka má poměrně tenkou konstrukci. Rozměry telefonu jsou 102 x 46 x 14,5 milimetru. Ve výbavě najdeme dvoumegapixelový fotoaparát, FM rádio a podporu sítí třetí generace.

-2 200 Cena: 6 790 Kč

Sony Ericsson W880i patří do hudební řady Walkman a je prvním tenkým modelem výrobce. I přes své útlé tělo se však nevzdal pokročilých funkcí jako je dvoumegapixelový fotoaparát, podpora sítí třetí generace UMTS či schopnost blogování.

-800 Cena: 5 490 Kč

Novinky na našem trhu

Nokia N81 s operačním systémem Symbian by měla splnit sen všem posluchačům hudby a hráčům her. Pro uložení dostatečného počtu hudebních skladeb je připravena vestavěná paměť s kapacitou 8 GB.

Cena: 17 490 Kč

Sony Ericsson W910i nabízí v tenkém těle docela dost "muziky". Telefon je také jako první Sony Ericsson vybaven pohybovým senzorem, pomocí kterého můžeme ovládat hudební přehrávač a hrát hry.

Cena: 11 990 Kč