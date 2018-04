Ceny smartphonů s Androidem srazí nová značka. Přichází v červenci

Huawei je na českém trhu jako doma, akorát to většina zákazníků neví. Značce patří významné místo mezi dodavateli mobilní infrastruktury. A známé – neznámé jsou i jeho laciné smartphony. Prodávají je operátoři pod vlastními značkami. Aktuálně to je například model 858 u Vodafone, který za 2 600 korun přináší překvapivě bohatou výbavu. A stejný poměr výkonu a ceny nabídnou i modely prodávané přímo pod značkou Huawei.

Huawei Ideos X3 z veletrhu CommunicAsia

Výrobce se s nejaktuálnějším portfoliem pochlubil na veletrhu CommunicAsia a většinu novinek jsme si vyzkoušeli. Oproti zbytku asijské produkce jsou přístroje Huawei jako z jiného světa. Mají většinou originální design, velmi dobré zpracování a hlavně za použití kvalitních materiálů. Třeba ve srovnání s významným domácím konkurentem ZTE jsou smartphony Huawei minimálně o třídu výš.

Nejzajímavější je asi řada smartphonů Ideos. Jako první přijde na trh model Ideos X5 s velmi slušnou výbavou zhruba na úrovni oblíbeného HTC Desire S. Předností Ideosu X5 ale bude cena, která by se podle našich informací měla pohybovat jen těsně nad hranicí 6 000 korun.

Designu telefonu vládnou oblouky na spodní a horní hraně přístroje, zpracování je bezchybné. Displej s úhlopříčkou 3,8 palce sice nedosahuje kvalit prémiových modelů Samsungu, HTC nebo Sony Ericssonu, ale s ohledem na cenu přístroje je překvapivě dobrý.

Huawei Ideos X1 z veletrhu CommunicAsia

O stupínek níž stojí model Ideos X3, který se do prodeje dostane až koncem léta, nebo na začátku podzimu. Cenu předběžně odhadujeme na asi 3 500 korun, alespoň podle přepočtu lokální ceny pro asijské trhy, které nám uvedl výrobce na veletrhu. Cena je s ohledem na výbavu opravdu nízká a z tohoto přístroje by se mohl stát prodejní hit. Displej s úhlopříčkou 3,2 palce není vůbec špatný, výbava zahrnuje 3G a další běžné funkce, a to včetně 3,2megapixelového fotoaparátu, wi-fi a GPS.

Huawei U8850

Ideos X3 byl na veletrhu v Singapuru vystaven ve dvou barevných verzích. Nám se víc líbila ta světlejší, která v záplavě převážně černých smartphonů vynikala. Obě barevné verze mají výrazný stříbrný proužek pod displejem a zadní kryt z materiálu soft-touch, který v ruce neklouže. Obdobnou cenu pak bude mít i model Spark U8600, který má taktéž velmi slušnou výbavu.

Huawei U8600

Úplně nejníže bude v řadě Ideos stát model X1, což je nejlevnější smartphone výrobce s operačním systémem Android. Pravděpodobně má stejné vnitřnosti jako výše zmíněný smartphone Vodafone 858. Přibližně stejné budou i ceny obou přístrojů (okolo 2 500 korun), výhodou modelu od Huawei bude nabídka pestrých krytů baterie.

Přesnou specifikaci modelu X1, který se bude prodávat v České republice, neznáme. Výrobce model prodává jako skládačku, parametry a výbava se mohou lišit podle trhu určení, nebo jak si nějaký velký zákazník poručí.

Huawei U8520 z veletrhu CommunicAsia

Podle našich informací se do nabídky Huawei pro český trh dostane i jeden smartphone s Androidem pro dvě SIM, smartphone s QWERTY klávesnicí a možná i jeden "hloupý" mobil s wi-fi a místem pro dvě SIM za velmi nízkou cenou. Přesné označení modelů ale neznáme a neporadila nám ani obsluha stánku. Portfolio značky je "asijsky široké" a většina modelů je k dodání ve více specifikacích.