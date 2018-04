Ceny redakce Mobil.cz aneb to nejlepší z mobilního roku 2011

Anketu Ceny redakce Mobil.cz jsme poprvé uvedli v život v loňském roce. I letos její podstata zůstává stejná. Jde o redakční anketu, na rozdíl od naší hlavní a nejpopulárnější ankety Mobil roku tedy vítěze v celkem osmi kategoriích volí členové redakce. U všech kategorií opět platí, že se na výsledném vítězi musela shodnout prakticky celá redakce. Nominací tedy bylo více a probíhala nad nimi diskuse.

Kategorie ankety Ceny redakce Mobil.cz Výrobce mobilů roku Cena je určena pro výrobce, který v loňském roce na českém trhu výrazně uspěl a přinesl zákazníkům nejzajímavější modely. Mobilní platforma roku Cenu si odnese mobilní operační systém, který vloni nejvíce zaujal české publikum a v praxi českým uživatelům nabízí ty nejzajímavější možnosti. Inovace roku Cenu získá nejlepší technická nebo i softwarová novinka v oblasti mobilní komunikace. Navigační a mapové řešení roku Cenu navigace roku získá řešení, díky kterému se nejsnáze zorientujete a najdete kýžený cíl. Aplikace roku Cenu získá nejlepší mobilní aplikace roku napříč všemi mobilními platformami. Mobilní hra roku Titul si odnese jen ta mobilní hra, které propadli snad všichni členové redakce. Reklamní kampaň roku Ocenění v kategorii reklamní kampaň roku značí, kdo z hráčů na českém mobilním trhu předvedl nejlepší reklamní kampaň. Propadák roku Součástí snad každé ankety je i anticena, tu naši získá největší zklamání loňského roku. Také letos jsme se snažili dávat ceny především produktům a službám, které získaly velkou popularitu mezi českými uživateli. Ne vždy se to ale tentokrát podařilo, třeba v oblasti inovací byl náš trh poněkud strnulý, a tak cena putuje do zahraničí.

Cena redakce Mobil.cz: Výrobce mobilů roku 2011

V Česku jednoznačně exceloval Samsung, který si tak vítězství v redakční anketě připsal téměř jednohlasně. Stejně jako celosvětově i v Česku se podařilo vyvinout Samsungu obrovský tlak na dosavadní jedničku Nokii a je dost možné, že se koncem roku korejská firma protlačila na první místo v prodejnosti v ČR. Ostatně, třeba levný androidí Galaxy Y mizel z pultů doslova bleskovou rychlostí.

Samsung nabídl uživatelům především opravdu širokou nabídku smartphonů, které se často ve svých kategoriích staly nejpopulárnějšími kousky. Samsung je také jediným výrobcem, který v Česku dovede konkurovat Apple v nabídce tabletů.

Tato kategorie ukazuje, jak dovede být svět mobilních telefonů ošidný. Zatímco vloni jsme za rok 2010 ocenili HTC, které zaznamenalo na našem trhu raketový nástup, koncem loňského roku začala značka ztrácet dech. Pravda, především celosvětově. Jisté je, že za tento stav mohou nepříliš výrazné produkty loňského roku.

Google Android opět králem mobilních platforem

V kategorii Mobilní platforma roku nedochází letos k žádné změně. Stejně jako vloni si toto ocenění totiž odnáší operační systém Android, který se hlavní měrou zasloužil o to, že si Češi našli rychle cestu k chytrým telefonům. Smartphonů se u nás již prodává výrazně více než "hloupých" mobilů a přístroje s androidem tvoří v této kategorii většinu.

Jediným výrazným konkurentem mu v kontextu českého trhu může být Symbian od Nokie. O ten mají Češi stále zájem, který opadá pomaleji než na jiných trzích. To ale na dominanci androidu nic nemění. Jeho výhodou je fakt, že je dostupný v opravdu nepřeberném množství přístrojů. Android také přivedl do České republiky nové značky: vloni se k útoku odhodlal čínský Huawei a vrátila se k nám Motorola. I to je jeden z důvodů, proč operační systém od Google získal naše ocenění.

Inovace roku 2011

Siri iPhone 4S

Podobně jako vloni byly nominace v kategorii Inovace roku asi nejrůznorodější ze všech kategorií. Zároveň ale byly důkazem toho, že kdovíjakých technických novinek pro české zákazníky jsme se vloni nedočkali.

Proto jsme se v konkurenci dvoujádrových procesorů, čtyřjádrové platformy Tegra 3 a hybridních tabletů nakonec zvolili asistentku Siri z iPhonu 4S. Ne, není to první systém hlasového ovládání telefonu a ano, něco podobného už fungovalo nějakou dobu i na jiných platformách. Třeba android dovede na rozdíl od iOS rozpoznat i české hlasové příkazy.

Jenže žádný z doposud používaných systémů není do mobilního telefonu integrován tak pečlivě, jako Siri a žádný z nich se nesnaží o opravdovou interakci s uživatelem. Právě tyto vlastnosti usnadňují používání Siri a zároveň jej dělají zábavnějším. Apple opět oživil něco, o co zákazníci neměli příliš velký zájem. Vždyť hlasové ovládání mobilů bylo hitem už někdy koncem devadesátých let.

Nevýhodou Siri je zatím pouze podpora anglického jazyka. To se ale časem změní. Každopádně Siri je novodobým průkopníkem na poli hlasového ovládání a jednou z technických novinek, které vloni přitáhly nejvíce pozornosti uživatelů. Ať už to tedy s budoucností hlasového ovládání u mobilních telefonů bude jakkoli, naše ocenění si jistě Siri zaslouží.

Navigační a mapové řešení roku 2011

Původně pouze navigacím vyhrazená kategorie doznala letos mírných změn. Jednoúčelové navigace už zdaleka nejsou tak populární jako před lety a navíc jsou si všechny snad až moc podobné. I z tohoto důvodu jsme přistoupili k mírnému rozšíření kategorie. Do nominací jsme zahrnuli i řadu mapových aplikací, které neumí běžnou turn-by-turn navigaci. Uživatelům ale přináší řadu jiných užitečných funkcí.

Cenu si letos odnáší česká aplikace Mapy.cz od Seznamu. Důvod je jednoduchý: jde o univerzální řešení dostupné snad na všech hlavních mobilních platformách (Android, iOS, Symbian, Windows Phone) a českým uživatelům přináší řadu užitečných funkcí.

V českém prostředí jsou Mapy.cz skvělou alternativou ke Google Maps a v mnohém je i překonávají. Líbí se nám i propracované uživatelské prostředí aplikace. Pro našince bude jistě zajímavá podpora turistických map nebo map cyklostezek. I databáze bodů zájmu jistě předčí tu od Google.

Aplikace roku 2011

Instragram

Aplikací, které by si zasloužily naše ocenění za loňský rok, je jistě celá řada. Vkus a potřeby každého uživatele jsou ale velmi různorodé, takže vybírat v této kategorii nebylo jednoduché. Nakonec jsme z mnoha aplikací všech druhů vybrali fotografický fenomén Instagram.

Ten vzal totiž útokem iPhony řady uživatelů a aplikace má i různé klony pro ostatní mobilní platformy. Sociální sítě a různé služby pro sdílení obrázků jsou dnes plné různých "insta" fotek, což je jasným důkazem popularity tohoto fenoménu. Mimochodem, nikdo z nás v redakci mu vlastně nepodlehl.

Mobilní hra roku 2011

Fruit Ninja

Vloni jsme nejlepší hrou roku zvolili Angry Birds a vzhledem k jejich neopadající popularitě bychom tak mohli učinit znovu i letos. Nás ale vloni nejvíce zaujala další jasná hitovka, kterou je hra Fruit Ninja. Především uživatelé tabletů jistě ví, o čem hovoříme.

Hra Fruit Ninja je už staršího data vzniku, ale teprve vloni se opravdu rozjela na plno. Kromě iOS se přesunula i na android a další mobilní platformy. Programátoři nezapomněli ani na u nás stále velmi populární Symbian.

Reklamní kampaň roku 2011

Vánoční reklama na T-Mobile

Naší poslední kategorií s pozitivním hodnocením je reklamní kampaň roku. Zatímco vloni u nás vyhrála Chytrá síť od O2, letos si od nás ocenění odnáší vánoční kampaň T-Mobile v hlavní roli s Bolkem Polívkou. Jeho "Volej" byl pro nás rozhodně zábavnější a přijatelnější než za každou cenu jiná reklamní kampaň propagující namísto Vánoc svátky velikonoční.

Mimochodem, v posledních měsících roku nás zaujala i jiná kampaň, která ale nakonec zůstala poražena. Motorola překvapivě vyrukovala se sérií reklam na internetu a především na Youtube, s novým Razrem se nakrátko podívala i do televize. A to je neobvyklý počin, obzvlášť když uvážíme, že Motoroly do Česka proudí přes distributora a nikoli přes oficiální zastoupení.

Propadák roku 2011

Žaloby v mobilním světě

I nominací v kategorii propadák roku bylo více a některé z nich si jistě dovedete sami tipnout. Cena ale tentokrát opět putuje spíše obecnějšímu faktu než některé z konkrétních událostí na českém trhu. Ocenění Propadák roku 2011 si odnáší soudní spory mobilních výrobců.

Ano, my novináři sice díky nim máme o téma více, ale uživatelé jsou spíše zmateni, obzvlášť když výsledky sporů jsou velmi různorodé a jejich praktické dopady často nebývají dostatečně vysvětleny. Právo je ale velmi složitá oblast, a tak nás soudní spory výrobců budou provázet několik následujících let. A kdo ví, třeba nakonec budou mít i konkrétní dopad na nabídku produktů na českém trhu.

