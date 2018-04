Ceny redakce Mobil.cz aneb to nejlepší z mobilního roku 2010

Na rozdíl od populární ankety Mobil roku, ve které čtenáři našeho serveru volí hlavního vítěze, je nová anketa výsledkem redakční diskuze. V prvním ročníku udělujeme ceny v celkem osmi kategoriích.

Na vítězi v každé kategorii jsme se vždy museli dohodnout. Věříme, že takto má výsledná cena větší váhu. Při rozdávání cen jsme se soustředili na to, aby daná cena co nejvíce odpovídala situaci mobilního světa v České republice. Některé celosvětové hity tak byly předem z hlasování vyloučeny, protože se u nás jednoduše nestihly objevit, nebo nezískaly takovou popularitu.

Kategorie ankety Ceny redakce Mobil.cz Výrobce mobilů roku Cena je určena pro výrobce, který v loňském roce na českém trhu výrazně uspěl a přinesl zákazníkům nejzajímavější modely. Mobilní platforma roku Cenu si odnese mobilní operační systém, který vloni nejvíce zaujal české publikum a v praxi českým uživatelům nabízí ty nejzajímavější možnosti. Inovace roku Cenu získá nejlepší technická nebo i softwarová novinka v oblasti mobilní komunikace v Česku. Navigace roku Cenu navigace roku získá řešení, kterým se můžete nejlépe navigovat nejen po České republice. Aplikace roku Cenu získá nejlepší mobilní aplikace roku napříč všemi mobilními platformami. Mobilní hra roku Titul si odnese jen ta mobilní hra, které propadli snad všichni členové redakce. Reklamní kampaň roku Ocenění v kategorii reklamní kampaň roku značí, kdo z hráčů na českém mobilním trhu předvedl nejlepší reklamní kampaň. Propadák roku Součástí snad každé ankety je i anticena, tu naši získá největší zklamání loňského roku.

Rozhodování nebylo v některých kategoriích jednoduché, a proto přinášíme i zdůvodnění, proč si naše ocenění vítěz zasloužil. Na konci článku naleznete hlasování, ve kterém můžete vyjádřit svůj nesouhlas s některým z nich.

Výrobce mobilů roku 2010

Nechtěli jsme zdvojovat populární Mobil roku, proto oceňujeme rovnou celého výrobce. Ze všech, kteří na českém trhu působí, si naši největší pozornost a nejvyšší ocenění Výrobce mobilů roku 2010 zasloužilo HTC. Tato značka je na našem trhu nebývale populární a české zákazníky zaujala především bohatým portfoliem chytrých telefonů s operačním systémem Android. Koncem roku firma navíc nabídla, jako jeden z prvních výrobců, telefony s novým operačním systémem Windows Phone 7.

HTC si naši cenu zaslouží nejen za inovaci a rychlý nárůst popularity, ale také za kvalitní přístroje, které z našich recenzí většinou odcházely s velkou pochvalou. I proto nezískala ocenění v této kategorii Nokia, která bude stále pravděpodobně místní jedničkou, ani Samsung, který finskému výrobci nezvykle zatápí.

Mobilní platforma roku 2010

O výsledku v této kategorii bylo jasno snad ještě před započetím diskuse. Ačkoli jsme vloni byly svědky uvedení řady nových a vylepšených mobilních platforem, jednoznačnou jedničkou se v našich očích stal operační systém Android od Google. Ten si tedy odnáší titul Mobilní platforma roku 2010 a připisuje si skalp silných konkurentů v čele s iOS 4.

Android získává body především uživatelskou přívětivostí a faktem, že je i na našem trhu dostupný v nepřeberném množství modelů. Zákazníci si mohou vybrat přístroj dle svého gusta, a ten díky možnostem systému ještě dále vylepšovat a upravovat.

Inovace roku 2010

Redakční nominace v kategorii Inovace roku 2010 byly velmi různorodé. Mezi tipy se objevilo třeba zavedení multitaskingu u iOS či hardwarová platforma Snapdragon od Qualcommu, která konečně přinesla nášup opravdu rychlých a výkonných smartphonů. Zaujalo nás také uživatelské prostředí systému Windows Phone 7, které nekopíruje konkurenci a je skvěle jednoduché. Jenže ani jedna ze zmíněných nominací nakonec nevyhrála. Za opravdu nevýraznější inovaci jsme totiž zvolili zavedení technologie HSPA+ v síti operátora T-Mobile (náš test čtěte zde).

Po letech letargie se naši operátoři probrali a začali konečně rozumným tempem budovat 3G sítě. T-Mobile ale šel ještě o krok dál a rovnou začal aplikovat tu nejmodernější technologii na daném poli. A to jako jeden z prvních mobilních operátorů na světě.

Důkazem budiž fakt, že pro HSPA+ existuje na celém světě zatím jen několik telefonů a na našem trhu si žádný nekoupíte. Růžový operátor nám svým krokem dal vzpomenout na doby, kdy tehdejší Eurotel a Paegas patřili k největším mobilním inovátorům v Evropě. Doufejme, že operátoři neusnou na vavřínech a že se brzy vrhnou do budování sítí LTE.

Navigační řešení roku 2010

Nejlepším navigačním řešením roku 2010 jsou podle redakce Mobil.cz Ovi Mapy od Nokie. Zvládnou běžnou hlasovou navigaci, nabízí řadu pokročilých funkcí a jsou k dispozici zdarma. Uživatelé si do svých telefonů mohou stahovat mapy libovolných zemí.

Oproti samostatným navigacím jsou Ovi Mapy snáze aktualizovatelné a i když fungují jen na mobilních telefonech Nokia, mohou být i při koupi potřebného telefonu levnější než klasická samostatná přenosná navigace.

Aplikace roku 2010

Vítězství v kategorii Aplikace roku 2010 si odnáší internetový prohlížeč Opera Mini. Ten se sice ve verzi 5 představil již koncem roku 2009, ale vloni se podařilo mobilní opeře dobýt i jiné mobilní platformy, než javové telefony. Právě je dovede, díky svým schopnostem, výrazně přiblížit chytrým mobilům. (čtěte náš test Opery Mini)

Vítězství Opery Mini ale nebylo zprvu vůbec jednoznačné. Nominací bylo víc, než členů redakce. Za všechny zmiňme třeba videopřehrávač RockPlayer pro Android, unikátní překladatelskou aplikaci Word Lens pro iPhone nebo dvě aplikace, které vám pomůžou najít to pravé taxi pro vás – Chci Taxi pro iPhone a Taxikář pro Android.

Mobilní hra roku 2010

To v kategorii Mobilní hra roku 2010 panuje v redakci téměř jednomyslná shoda. Kdo totiž nepropadl Angry Birds ještě před tím, než jsme sbírali nominace, dokonale se do nich ponořil po zhlédnutí nominací od kolegů. Angry Birds mají obrovskou výhodu, že fungují na všech nejpopulárnějších mobilních platformách, tedy Androidu, iOS i Symbianu. Stáhnout si je můžete dokonce i do svého počítače s operačním systémem Windows. Zaujaly nás ale i jiné mobilní tituly, jako například Robo Defense nebo Tower Bloxx.

Reklamní kampaň roku 2010

Trochu odlehčenou kategorií je nejlepší reklamní kampaň v českém mobilním světě. Na tomto poli je relativně málo možností na výběr, výrobci mobilů se většinou angažují jen v tisku a sem tam na billboardech. Televizní kampaně jsou dominantou mobilních operátorů. A v redakci jsme se tentokrát rozhodovali právě jen mezi kampaněmi operátorů.

Byl to těžký souboj, ale nakonec jsme se shodli, že vítězství v kategorii Reklamní kampaň roku patří kampani Chytrá síť od operátora O2. Ačkoli byli Smrček a Smrček od Vodafonu zábavní a Chuck Norris nebývalým zpestřením, více než služby operátora tyto reklamy propagovaly vánoční stromečky nebo jednoho už trochu vyčpělého herce. Kampaň O2 se jasně soustředila na propagaci samotných služeb operátora a z našeho hlediska má tak největší relevanci. A navíc neznáme nikoho, komu by se nelíbily papírové krabice, které si O2 vybralo jako rekvizity.

Propadák roku 2010

Nominace se hodně lišily a od velmi obecných (výrobce mobilů) šly až k velmi konkrétním podrobnostem (nepovedený tarif či mobil). Na váš názor ohledně této kategorie jsme se dokonce ptali na našem Facebook profilu.

Nakonec jsme se rozhodli cenu udělit záležitosti, která se českého trhu asi tolik netýká, ale je důkazem toho, jak se v poslední době nedaří světové jedničce Nokii. Ne, nebudeme tu cenu udílet některému z jejích telefonů, na to se Nokia podle nás v poslední době dost polepšila a snaží se. Propadákem roku 2010 je podle nás platforma MeeGo. Oficiálně byla existence MeeGo ohlášena před rokem na Mobile World Congress v Barceloně.

Od té doby jsme se dočkali řady slibů, kdy se platforma objeví, dodnes jsme však neviděli ani screenshoty některé z raných verzí. Očekávali jsme, že Nokia první novinky s MeeGo představí na pravidelné akci Nokia World konané koncem roku v Londýně. Nestalo se tak. MeeGo je prostě i rok po oznámení stále virtuální záležitostí a Nokia nemá platformu, která by byla schopna konkurovat momentálním špičkám na daném poli, tedy iOS, Androidu, Windows Phone 7 nebo webOS.

