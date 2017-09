Nejlevnější iPhony v EU: Česko, Německo, Velká Británie

Už minulý rok jsme sledovali počáteční ceny iPhonů 7, které u nás většinou byly o pár set korun vyšší než ve většině ostatních zemí Evropy. Ušetřit se tak dalo, ale ne moc, a to ještě v případě, že byste si do dané země sehnali skutečně levnou dopravu. Třeba v Německu se dalo nejvíce ušetřit asi 1 000 korun a to ještě jen na modelech s nejvyšší kapacitou paměti.



Letos se ceny vyrovnávají ještě víc. Na novém iPhonu 8 ušetříte v rámci EU nejvíc ve Velké Británii, kde jsou rozdíly do tisícikoruny, v Německu (případně Rakousku, kde mají stejné ceny) je to povětšinou pár stovek. Překvapivě bude u našich západních sousedů nový iPhone X dokonce o pár korun dražší.

Nejlevnější je už tradičně Švýcarsko, které ovšem není členem EU ani EHS, tudíž si musíte správně připočíst i clo a DPH. Doprava sem vás navíc vyjde dráž než třeba právě do sousedního Německa. Naopak nejdražší iPhony mají Maďaři, a to někdy i o víc než (v přepočtu) 2 tisíce korun. Pro iPhony se pak nevyplatí jezdit ani do Polska, Itálie, Francie nebo Španělska (shodné ceny s Francií). Na Slovensku zatím ani nemají nové iPhony v nabídce internetového obchodu.

Ceny iPhonů v Evropě * 8 (64 GB) 8 Plus (64 GB) X (64 GB) 7 (32 GB) 7 Plus (32 GB) Česko 20 990 Kč 23 990 Kč 29 990 Kč 16 490 Kč 19 990 Kč Polsko 21 247 Kč (3479 PLN) 24 300 Kč (3979 PLN) 30 408 Kč (4979 PLN) 16 666 Kč (2729 PLN) 20 270 Kč (3319 PLN) Německo 20 859 Kč

(799 EUR) 23 731 Kč

(909 EUR) 29 997 Kč

(1 149 EUR) 16 421 Kč

(629 EUR) 20 076 Kč

(769 EUR) Švýcarsko 19 062 Kč (839 CHF) 21 789 Kč (959 CHF) 27 241 Kč (1199 CHF) 14 972 Kč (659 CHF) 18 380 Kč (809 CHF) Maďarsko 22 480 Kč (264 990 HUF) 25 788 Kč (303 990 HUF) 32 236 Kč (379 990 HUF) 17 644 Kč (207 990 HUF) 21 462 Kč (252 990 HUF) Itálie 21 904 Kč (839 EUR) 24 776 Kč (949 EUR) 31 041 Kč (1189 EUR) 17 204 Kč (659 EUR) 20 859 Kč (799 EUR) Francie 21 121 Kč (809 EUR) 23 992 Kč (919 EUR) 30 258 Kč (1 159 EUR) 16 682 Kč (639 EUR)

20 337 Kč (779 EUR) Velká Británie 20 219 Kč (699 GBP) 23 112 Kč (799 GBP) 28 897 Kč (999 GBP) 15 880 Kč (549 GBP) 19 351 Kč (669 GBP)

*ceny do Kč přepočtené kurzy platnými dne 13. 9. 2017



Nejlákavějším místem pro pořízení některého z nových iPhonů jsou bezesporu opět Spojené státy. Papírová úspora je sice velmi lákavá, avšak v případě objednávky z amerického Apple Storu vykoupená omezenou záruční lhůtou. Roční záruka platí nicméně i při pořízení telefonu z některého z asijských Apple Storů. K cenám je navíc nutné kromě nákladů na dopravu připočítat také clo a DPH (21 % z kupní ceny). Úspora tak záhy značně utrpí na svém prvotním půvabu.

Ceny iPhonů ve světě * 8 (64 GB) 8 Plus (64 GB) X (64 GB) 7 (32 GB) 7 Plus (32 GB) USA 15 240 Kč (699 USD) 17 420 Kč (799 USD) 21 780 Kč (999 USD) 11 969 Kč (549 USD) 14 585 Kč (669 USD) Kanada 16 663 Kč (929 CAD) 18 995 Kč (1059 CAD) 23 658 Kč (1 319 CAD) 13 255 Kč (739 CAD) 16 125 Kč (899 CAD) Japonsko 15 608 Kč (78 800 JPY) 17 787 Kč (89 800 JPY) 22 343 Kč (112 800 JPY) 12 241 Kč (61 800 JPY) 14 816 Kč (74 800 JPY) Čína 19 657 Kč (5888 CNY) 22 328 Kč (6688 CNY) 28 003 Kč (8388 CNY) 15 317 Kč (4588 CNY) 18 655 Kč (5588 CNY) Hongkong 16 710 Kč (5988 HKD)

19 229 Kč (6888 HKD) 23 974 Kč (8588 HKD) 13 082 Kč (4688 HKD) 16 152 Kč (5788 HKD) Austrálie 18 882 Kč (1079 AUD) 21 507 Kč (1229 AUD) 27 632 Kč (1579 AUD) 14 873 Kč (849 AUD) 18 357 Kč (1049 AUD)

*ceny do Kč přepočtené kurzy platnými dne 13. 9. 2017