Ceny nových Motorol a mohutná ofenzíva v Evropě

Motorola předpokládá, že ve druhém čtvrtletí letošního roku zdvojnásobí své prodeje oproti současnému stavu. Motorola se potýkala s problémy s výrobou, které by měly vyřešit nová opatření. Informoval o tom ředitel Motoroly Michael Zafirovski pro agenturu Reuters. Problémy byly zejména s komponenty integrovaných fotoaparátů.

Komentář Mobil.cz: O těchto problémech se ví již poměrně dlouho, některé zdroje uvádějí ale i jiná zdůvodnění. Ať je tak nebo tak, každopádně Motorola před koncem loňského roku přišla o mnoho zákazníků. Motorole se ale již podařilo problémy vyřešit, jediný její současný strašák se jmenuje V600. Telefon měl být na trhu již na podzim, někde se začal prodávat v lednu, někde ještě ne a v ČR je oficiálně k dispozici pár prvních kusů tohoto modelu.

Nová barevná Motorola C380 a véčko nižší třídy Motorola V180. Motorola V220 má integrovaný fotoaparát.

Multimediální Motorola C650 s MP3 vyzváněním a Motorola E398 s MP3 přehrávačem, paměťovými kartami T-Flash, dvěma reproduktory a 3D stereo vyzváněním ve formátu MP3.

Motorola plánuje na letošní rok velkou ofenzívu na evropských trzích, kde se jí v posledních letech příliš nedařilo. Podle vyjádření zástupců značky na veletrhu CeBIT, se bude nová obchodní politika týkat všech evropských trhů včetně tuzemského. Inspirací je mohutný nástup Motoroly na ruském trhu v loňském roce. Motorole se v Rusku začalo velmi dařit a tento úspěch chce rozšířit na celou Evropu. Motorola sází na velkou paletu modelů ve všech kategoriích a také na agresivní cenovou politiku. Primárně bude spolupracovat s trojicí nadnárodních operátorů (T-Mobile, Orange, Vodafone), ale zkrátka nepříjdou ani ostatní operátoři a volný prodej. Velkým operátorům ale bude Motorola dodávat speciální modely, jak již činí v této době (například V300 u T-Mobile, V500 u Vodafone).

Multimediální Motorola E650 s Linuxem.

Komentář Mobil.cz: Úspěch ofenzívy záleží na schopnosti Motoroly dodávat nové modely na trh v předem stanovených termínech. Situace se zdá být poměrně optimistická, většina představených modelů již existuje v relativně slušně fungujících verzích. To loni neplatilo, první funkční (alespoň částečně) vzorky modelů V300, V500, V600 byly k dispozici až v létě. Přitom je výrobce představil hned počátkem roku. I z tohoto důvodu můžeme být mírně optimističtí.

Motoroly s Microsoftem: MPx100 s megapixelovým fotoaparátem a netradičně koncipovaný komunikátor MPx.

Nové Motoroly pro UMTS: A1000 se Symbianem 7.0 a E1000 s Push-To-Talk.

Motorola také zveřejnila plánované ceny nových modelů. Modely využívající operační systém Microsoft se dostanou do prodeje ve druhé polovině roku. Motorola MPx100 s operačním systémem Microsoft Smartphone 2003 by měla stát 469 Euro, tedy přibližně 15 500 Kč a model MPx s operačním systémem Microsoft Pocket PC 2003 by měl stát 749 Euro, tedy okolo 25 000 Kč. Linuxová Motorola E680 bude stát 439 Euro (14 500 Kč) a do prodeje by se měla dostat taktéž ve druhé polovině roku. Stejně tak 3G model E1000, který by měl být k dostání za 849 Euro (28 000 Kč). 3G Motorola A1000 by měla stát 1099 Euro (36 500 Kč) a k dostaní bude až v posledním čtvrletí letošního roku. Motorola E398, o které píšeme v tomto článku, bude k dispozici od července exklusivně u T-Mobile za 350 Euro (11 500 Kč). Motorola C650 bude stát 199 Euro, tedy okolo 6 500 Kč. V prodeji bude ještě v první polovině roku. Obdobnou cenu lze očekávat i u identicky vybaveného véčka V220, které bude pravděpodobně také v nabídce operátorů skupiny T-Mobile. Dvojice modelů Motorola C380 a V180 bude levnější, jejich cena by se měla vejít pod 5 000 Kč.

Komentář Mobil.cz: Ceny jsou pouze orientační a na českém trhu se mohou lišit. Podle našich informací, ze zákulisí veletrhu CeBIT, jsou výše uvedené ceny mírně nadsazené. Především u dražších modelů lze očekávat ceny příznivější. Naopak ceny modelů nižší třídy (V180, C380, V220 a C650) jsou podle nás mnohem blíže realitě. Tyto modely se také začnou prodávat nejdříve.