Ceny mobilních telefonů v sítích EuroTel na měsíc listopad

Ceny mobilních telefonů jdou jako každý měsíc dolů a tak vám přinášíme krátký přehled cen, které by nás měly očekávat na měsíc listopad. Pro mnohé z nás by měly být nové ceny a nové telefony jistě příjemným překvapením.

Na listopad nám EuroTel přináší tyto mobilní telefony s cenami, které platí samozřejmě při koupi služeb sítě EuroTel.Ceny jsou samozřejmě uváděny včetně DPH.

Philips Genie 3.995,- Siemens C 25 995,- Ericsson GH 688 95,- Ericsson GF 768 995,- Ericsson I 888 9.995,- Ericsson A1018 995,- Ericsson T18 6.995,- Nokia 3210 4.995,- Nokia 5110 1.995,- Nokia 6150 12.995, Nokia 8810 9.995,- Motorola V3688 27.995,- Alcatel One Touch Pocket 4.995,- Panasonic GD 70 5.995,- Panasonic GD 90 8.995,-

Jak vidíte, některé ceny mobilních telefonů se nezměninly vůbec, jako například u Philips Genie. Napoti tomu mobilní telefon Siemens C25 poklesl o 300 korun. Není to sice moc, ale každý pokles je přeci vítán. Dokonce Nokia 8810 již nestojí 19.995 Kč, ale krásných 9.995 Kč, za které si již tento telefonek, který slouží spíš jen pro okrasu, může koupit většina lidí.

Dalším vítaným zlevněním je Ericsson GH 688, který z 1295 korun klesl na pohých 95 korunek. Za takovýto telefon je to již vcelku příjemná cena. Nehledě na to, že tak získáte multifunkční zařízení, jelikož se tyto přístroje nechají používat i jako občasná kladívka, která plní tuto funkci znamenitě (odzkoušeno, přežito).

Bohužel se zde neobjevuje ani jeden z již na trhu jsoucích mobilních telefonů pro systémy WAP. Jedná se o Nokia 7110 a Siemens S25.Nevím sice jistě co hovoří pro nedotování Siemense do prodejen EuroTelu (je možné, že to je jeho starý firmware, který neumí WAP 1.1). Co se Nikie 7110 týká, je to velmi horký kandidát na jeden z nejprodávanějších mobilních telefonů, ale je to také velký kandidát na jeden z nejhůře sehnatelných mobilních telefonů. Bohužel je těchto kousků nedostatečný počet a tudíž ji nelze uvést ani do prodejen, jelikož se tyto přístroje dováží do Čr doslova po kusech.