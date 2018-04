Ceny MMS zpráv zůstanou prozatím stejné

(ČIA) Cena za odeslání jedné MMS zprávy v síti T-Mobile se zatím nezmění. Zaváděcí cena 10 korun (včetně DPH) tedy zatím zůstane v platnosti i po skončení původně ohlášeného termínu, kterým byl konec října. Na dotaz ČIA to potvrdil Petr Stoklasa z tiskového oddělení RadioMobilu. Zhruba stejnou částku zatím platí i klienti konkurenčního Eurotelu. V budoucnu se cena pravděpodobně odstupňuje podle objemu přenášených dat.

V síti Eurotel zatím MMS využívá zhruba šest tisíc klientů. "Většímu rozvoji zatím brání nedostatek levných MMS telefonů, což by se mělo vyřešit během zimy. Do konce roku připravujeme také několik atraktivních novinek," uvedl tiskový mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš. "Zájem klientů o zasílání MMS v síti T-Mobile je zatím větší, než jsme čekali," řekl bez bližších podrobností Stoklasa. Technologii MMS na českém trhu podporují zatím jen dva telefony, jejichž cena výrazně převyšuje 10 tisíc korun. Kvůli utajování detailů služby před jejím spuštěním zatím operátoři nepodepsali příslušnou propojovací dohodu. Nelze tedy zasílat MMS zprávy mezi jednotlivými sítěmi, ale pouze v rámci T-Mobile nebo Eurotelu. "Uzavření dohody předpokládáme v horizontu týdnů," uvedl Stoklasa. S tím koresponduje i přání Eurotelu spustil roaming do konce letošního roku. U MMS zatím nefunguje ani zahraniční roaming.

Nejmladší tuzemský operátor Český Mobil bude do konce letošního roku testovat MMS na vybraných skupinách zákazníků. Zahájení komerčního provozu pak předpokládá v příštím roce.