Ceny ISDN linek půjdou brzy dolů

Ceny ISDN přípojek půjdou v dohledné době rapidně dolů přibližně na úroveň, na jakou jsme zvyklí ve vyspělých státech.V praxi to bude znamenat, že cena za klasickou EuroISDN2 linku se bude pohybovat na hranici 900 Kč - tedy na dvojnásobku ceny, na níž by SPT Telecom rád dostal ceny za pronájem klasické analogové linky. Zřízení ISDN linky by pak vyšlo na 7000 Kč, tedy na polovinu současného paušálu.