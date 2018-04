Nový iPhone 6 může stát přes 26 tisíc. Byly odhaleny ceny v Hongkongu

Server TK Tech News zveřejnil údajné ceny připravovaného iPhonu 6 v Hongkongu. Byly odhaleny pro oba připravované modely. V Hongkongu jsou ceny celkem přijatelné, ovšem tamní ceny současných provedení jsou o poznání nižší než u nás.

Základní iPhone 6 s 4,7palcovým displejem a s 16GB pamětí by měl v Hongkongu stát v přepočtu přibližně 18 200 korun. To je cena, kterou mají i konkurenční smartphony. Verze s 32GB pamětí má v přepočtu stát 21 tisíc korun. Vrcholné provedení s 64GB pamětí by potom mělo vyjít na 23 700 korun.

Větší model s 5,5palcovým displejem ve verzi s 16GB pamětí by měl potom v Hongkongu stát v přepočtu 21 600 korun. Verze s dvojnásobnou pamětí by měla mít cenovku 24 400 korun a vrcholné provedení s 64GB pamětí vyjde na vcelku astronomických 26 500 korun. Ve všech případech jde samozřejmě o nedotované ceny.

Ceny základních by se neměly příliš lišit od konkurenčních výrobků. Ovšem současný iPhone 5s se v oficiálním obchodu Applu v Hongkongu prodává podstatně levněji než v Česku. Ceny novinek tak mohou být u nás vyšší.

iPhone 5s s 16GB pamětí se v současné době v oficiálním hongkongském obchodu Applu prodává za v přepočtu 15 250 korun, zatímco v tom našem stojí 17 390 korun. iPhone 5c s 16GB pamětí stojí v hongkongském internetovém obchodu Applu 12 800 korun, v českém pak 14 800 korun.

Pokud se tedy budou obdobně lišit i ceny nového iPhonu 6, může být u nás podstatně dražší, zhruba o dva tisíce korun. Apple údajně také připravuje verze s pamětí 128 GB. Ty budou už asi skutečně velmi drahé. Na české ceny si musíme počkat minimálně po 9. září, kdy bude iPhone 6 oficiálně představen.