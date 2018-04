Levnější iPhone 5c rozhodně levný není. A iPhone 5s je opět dražší

České ceny Apple ještě nezveřejnil, ale ty nedotované z hlavních trhů již známé jsou. Kdo čekal, že nový levnější iPhone 5c bude opravdu prvním levným iPhonem, tak bude zklamaný.

V Německu bude iPhone 5c stát ve verzi s 16GB pamětí 599 eur, tedy v přepočtu asi 15 500 korun. Tradičně atraktivnější je americká cenovka, kde iPhone 5c začíná na 549 dolarech, což je v přepočtu asi 10 700 korun. Ale zde je nutné k ceně připočíst prodejní daň, která se liší podle státu, do zhruba deseti procent.

Lepší cenu než v Německu nasadil Apple v Británii, kde cena iPhonu 5c začíná na 469 librách, což je v přepočtu asi 14 300 korun. Podle zkušeností z loňska u ceny iPhonu 5 by se česká cena měla zespodu blížit té německé. Takže můžeme zkusit odhadnout sumu okolo 15 tisíc korun, konkrétněji by to mohlo být 14 995 korun.

A to není málo. Pokud chtěl Apple zaútočit na levnější produkci konkurence, tak s touto cenou se mu to moc nepodaří. Tam, kde operátoři hodně dotují, to nebude vadit, ale právě na našem trhu mu dotované ceny pravděpodobně příliš nepomohou.

Loňský iPhone 5 stál v českém Apple obchodu 16 490 korun. Novinka je tak levnější, ale aby nebyla, když to není přímý nástupce loňské pětky. Ten naopak ještě zdražil.

V Německu bude iPhone 5s stát od 699 eur (asi 18 tisíc korun) za verzi s pamětí o velikosti 16 GB. Loňská pětka stála v Německu 679 eur, předchozí model 4S pak ještě méně, konkrétně 629 eur. Českou cenu nového iPhonu 5s tedy můžeme odhadnout na 17 495 korun, což by bylo o tisíc korun více oproti loňskému modelu.

V USA je opět nedotovaná cena mnohem zajímavější. Začíná na 649 dolarech, tedy v přepočtu na 12 700 korunách. Opět je však nutné počítat s prodejní daní. V Británii iPhone 5s startuje na částce 549 liber, což je v přepočtu asi 16 800 korun. Cena je tak opět o něco výhodnější než v Německu.

České ceny Apple zveřejní zhruba týden před zahájením prodeje, který by měl odstartovat v pátek 27. září. Tedy týden po startu prodeje v Německu, Británii nebo v USA.