Ceny Go a Twist sad šly k zemi

Společnosti EuroTel a RadioMobil včera předvedly ukázkovou hru na tradičním turnaji EuroTel-Paegas Open. Za tleskání všech přihlížejících došlo ke dvěma setům. Podával RadioMobil, kdyžs DPH.

V druhém setu soupeř dorovnal a uhájil i míček navrch, když snížil ceny ihned tří svých Go sad a to o 500-1000 Kč. Go Hit sada vybavená Siemensem C10 nyní vyjde na 4495 Kč (500 Kč sleva), Go Pro sada s Nokia 3110 a kuponem 1000 Kč nyní stojí 5995 Kč a v případě Philips Savvy se cena dostala také o tisícikorunu níže a to na 6995 Kč. U Twist sad jsou kupony 400 Kč a u Go sad vyjma Nokia 3110 jsou kupony 500 Kč.

Vzájemný pád cen zapříčinilo dopolední rozhodnutí RadioMobilu, který bleskurychle snížil cenu jedné ze svých Twist sad - patrně jako reakci na 18 měsíců platnost Go dobíjecích kuponů a to i zpětně. EuroTel odpoledne kontroval výše uvedeným přeceněním svých modelů.

Osobně si dovolím tipnout, že RadioMobil poměrně brzy vměstná cenu Siemensu C25 na 6999 Kč - už proto, že jde o momentálně nejdražší nabídku předplacené karty a ačkoliv je Siemens C25 dobrý telefon nabízející SIM Toolkit (pro Go není k ničemu, takže ho EuroTel v telefonech netlačí) a dualband (není k ničemu ani Twistu), těžko se bude zákaznickému segmentu předplacených karet vysvětlovat cenový rozdíl oproti Savvy disponujícímu technologií Go Smajlíci (to byla ironie, pozn. autora).

Navíc se proslýchá, že do Twist sady by měl přijít telefon Sony CMD-C1, velmi zajímavý mobilní telefon představený na CeBITu. Ten by měl představovat cenovou špičku a dá se čekat, že pokud kontrakt dopadne, bude jeho cena někde mírně přes 7000 Kč. Ovšem i EuroTel je nákupně naladěn a šmejdí po novinkách - očekával bych brzkou obměnu Alcatel One Touch Easy za inovované verze Easy Plus nebo Max a při rychlosti kontraktací předplacených karet nevylučuji ani překvapení v podobě nabídky telefonů Nokia 5110. Tyto informace jsou ovšem bez záruky!