Telefonní účty na dietě: ze zahraničí si zavoláme o poznáni levněji

Kde se vzal a co je EUROTARIF? Tzv. eurotarif vznikl v reakci na požadavek snížení přemrštěných roamingových cen. Poté, co evropští operátoři nereagovali na opakované výzvy EU na snížení cen za mezinárodní volání, rozhodla se proti nim zakročit eurokomisařka Vivian Redingová. Výsledkem její snahy jsou regulační opatření, která poprvé vstoupila v platnost nařízením 717/2007 ze dne 29.6.2007. "Původní nařízení počítalo s regulací roamingu do 30.6.2010. Toto nařízení bylo dne 29.6.2009 novelizováno a regulace roamingu byla prodloužena do 30.6.2012. V tuto chvíli je návrh na její další prodloužení," uvedl Jiří Janeček, tiskový mluvčí operátora T-Mobile. Ceny roamingu klesají každý rok k 1. červenci dle předepsaných sazeb a aktuálního kursu. "V původním nařízení byly cenově regulovány pouze hlasové služby (odchozí a příchozí hovory). Novelizací se ale regulace dotkla i cen pro odchozí SMS a rovněž byl stanoven maximální datový limit 50 eur. Regulovány jsou maloobchodní i velkoobchodní ceny," dodal Janeček.