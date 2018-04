Ceny Českého mobilu nejsou nezajímavé

To, co bude velké množství zákazníků zajímat na mobilní síti Českého mobilu, jsou především její ceny. Již v říjnu loňského roku jsme publikovali přehled dvou tarifních programů , tedy předplaceného tarifu a tarifu s 300 minutami v ceně. Neškodí tedy zopakovat si tyto tarify už proto, že se k nim Český mobil zavázal a v sobotu by neměl představit nic jiného.

Co ale potěší uživatele SMS zpráv je snížení jejich ceny - u předplacného tarifu je cena za odeslanou SMS zprávu 1 Kč, u ostatních tarifů 0,50 Kč, tedy výrazně laciněji, než za podobnou službu požadoval dosud nejlacinější RadioMobil. Navíc za používání SMS zpráv nebude požadován paušální měsíční poplatek, jako u EuroTelu.

Telefonování Tarif 1 Tarif 2 Měsíční paušál 10 Kč 550 Kč Do pevné a konkurenční sítě, špička 29,4 Kč 5,3 Kč Do pevné a konkurenční sítě, mimo špičku 29,4 Kč 3,2 Kč Do pevné a konkurenční sítě, víkendy 29,4 Kč 3,2 Kč Do vlastní sítě, špička 14,7 Kč 3,2 Kč Do vlastní sítě, mimo špičku 11 Kč 3,2 Kč Do vlastní sítě, víkend 11 Kč 3,2 Kč Minuty zdarma ve špičce 5 min 210 Minuty zdarma mimo špičku 35 min 90 min

Jeví se vám Český mobil výhodný? Pro velmi málo telefonující lidi, kteří si přesně hlídají každou minutu zdarma, je první tarif výhodný, pro většinu svátečních telefonistů ale stále výrazně lépe vyhoví Twist či Go. Vícetelefonující zaujme Tarif 2 nabízející za 550 Kč (ceny jsou uvedeny s DPH) 210 minut zdarma ve špičce. Vtip ale je v tom, že služby zatím nejsou na takové úrovni, aby se vyplatilo o síti Českého mobilu uvažovat právě pro vícetelefonující a tedy i náročnější klienty - na to dojde až později.

Český mobil zřejmě přichystá ještě dva mezitarify - jejich skladba ale bude známa v sobotu.