Ceny baterií pro oblíbené starší telefony

Na dobrou baterii klademe několik základních požadavků. Měla by mít co nejvyšší kapacitu, je udávána v mAh (miliampérhodinách) - jednotka uvádí, jaký konstantní proud je baterie schopna dodávat zařízení během 1 hodiny. Baterie má být co nejlehčí a doba jejího dobíjení musí být co nejkratší. Důležitým parametrem je počet možných nabití - ideální je taková baterie, která ani po tisícerém nabití neztratí nic ze své kapacity. Dobrá baterie by měla mít nízkou míru samovybíjení (baterie se vybije, aniž je používána). Důležitá je i výrobní cena.

Značka Typ tel. Typ bat. Kapacita Označení orig. výrobku (jinak neoriginální baterie) Prodejci Setos Agora CPA Simfonie Bateria Slaný Hama GSMobil dopor. MOC dopor. MOC MOC MOC dopor. MOC VOC VOC NOKIA 3110, 540, 550 NiMH 1200 541,7 599 Li-Ion 1000 950 NiMH slim 700 477 NiMH 600 407 NiMH 700 549 3210 NiMH 1200 533 NiMH 1250 486,8 NiMH 1400 305 NiMH 1250 orig.(BML-3) 1182,2 956,5 1051,6 NiMH 1350 760 33xx, 55xx NiMH 900 orig.(BMC-3) 639,3 580 699 NiMH 650 407 Li-Ion 900 305 Li-Ion 1000 560 599 Li-Ion 1200 384,3 LI-Ion 850 orig.(BLC2) 854 956 5110, 61xx, 6210, 6310, 7110 NiMH 900 207,4 NiMH 950 434,3 509 407 Li-Ion slim 900 286.7 Li-Ion 1000 559 Li-Pol 1100 orig.(BPS-2, ultraslim) 1542 1695 8210, 8850, 8310, 8890, 8250 Li-Ion 600 402,6 Li-Ion 640 618,5 SIEMENS Setos Agora CPA Simfonie Bateria Slaný Hama GSMobil x35 NiMH 500 orig.(L36880-N4001-A100) 945,5 740,5 1110,2 740 900,3 Li-Ion 600 orig.(L36880-N4001-A101) 1986,2 1577,5 1590 1677,5 Li-Ion 600 658,8 Li-Ion 650 699 Li-Ion 1000 624,6 687 C45, M50, MT50 NiMH 400 492,9 549 NiMH 600 237,9 Li-Ion 600 353,8 Li-Ion 1000 427 NiMH 550 orig.(L36880-N4701-A100) 734,4 740 783,2 Li-Ion 600 orig.(L36880-N4701-A112) 1564 1590 1832,4 SONY ERICSSON Setos Agora CPA Simfonie Bateria Slaný Hama GSMobil T28s, T28 World, T29s, T39m, R320s, R520m Li-Ion 650 orig.(BSL-10) 1251,7 Li-Ion 650 699 Li-Ion 850 orig.(BSL-11) 1010 1285 Li-Ion 1400 orig.(BHC-10) 1808 1401,8 Li-Pol 600 orig.(BUS-11) 2851 1880 2336,3 Motorola Setos Agora CPA Simfonie Bateria Slaný Hama GSMobil V3688, V3690, V50, L7089, P7389, P7389i, T260 NiMH 550 orig.(BNX7050) 865 Li-Ion 600 orig.(BLS7060) 1996 Li-Ion 650 643 759,4 Li-Ion s dvířky 1000 orig.(BLX7100) 1996 Alcatel Setos Agora CPA Simfonie Bateria Slaný Hama GSMobil 300,301,302,303 NiMH 600 302 183 NiMH 700 NiMH 800 377 439 329,4 500 Li-Ion 650 560 Li-Ion 1200 662

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

MOC - maloobchodní cena

VOC - velkoobchodní cena

Dobíjecí niklo-kadmiové baterie (Ni-Cd) byly dříve nejrozšířenější. Pracují na standardním napětí 1,2 V, vydrží 500-1000 nabíjecích cyklů, jejich výhodou je nízká výrobní cena. Tyto baterie mají obecně menší kapacitu, a proto menší výdrž. Projevuje se u nich také tzv. paměťový efekt: pokud se baterie opakovaně nevybije na nejnižší hodnotu, je při dalším nabíjení touto hodnotou omezována. Proto se doporučuje baterii jednou za čas několikrát za sebou úplně vybít a úplně nabít (mluvíme o „procvičení článků“). Nedoporučuje se nechávat je v nabíječce výrazně déle, než je nutné k jejich znovunabití. Ni-Cd články mají nízkou míru opotřebení, vykazují srovnatelné parametry i po 1000 cyklech. Ni-Cd baterie jsou na ústupu, protože nenabízejí dostatečnou kapacitu, jsou příliš těžké a kadmium, které je v nich obsaženo, se obtížně likviduje.

Nikl-metal hydridové (Ni-MH) baterie pracují také na napětí 1,2 V, ale mají podstatně vyšší kapacitu, jejich životnost je ovšem nižší (400-800 cyklů). Paměťový efekt je u těchto baterií menší, doba nabíjení je kratší než u Ni-Cd baterií. Články s obsahem niklu obecně (tedy i Ni-Cd baterie) vykazují velkou míru samovybíjení. K největším ztrátám dochází v průběhu prvních 24 hodin (10-15%), poté ztrácí dalších 10-15% každý následující měsíc. Míra samovybíjení roste s vyšší okolní teplotou, zvýšení teploty o 10 stupňů Celsia znamená zdvojnásobení rychlosti samovybíjení. Nezapomeňte, že pro dosažení uváděného počtu nabití je třeba dodržovat periodické cykly vybíjení.

Třetí skupinu tvoří vývojově mladší baterie lithium-iontové (Li-Ion). Pracují na vyšším napětí než předchozí typy (3,6 V). Pro zařízení pracující s nižším příkonem se balí přímo „na míru“. Lithiové baterie jsou lehčí než Ni-MH baterie, ale mají kratší dobu životnosti (500-700 cyklů). Pokles jejich kapacity je nevratný proces, baterii nepomůže ani několikanásobné vybití. Kovy obsažené v článcích se totiž po určité době stráví, tento přístup byl zvolen částečně z ekologických důvodů, ale také proto, aby se zabránilo vzniku paměťového efektu. Li-Ion baterie ho nemají, nevyžadují proto pravidelné vybíjení. Kapacita článků se snižuje časem (roste jejich impedance čili odpor), běžná životnost je dva roky bez ohledu na to, zda jsou používány. Baterie unesou dlouhodobé zatížení, proto se v mobilních telefonech stále víc používají. Li-Ion baterie jsou opět citlivé na zvýšenou teplotu, jejich samovybíjení je však výrazně nižší než u niklových systémů. Vinou koroze mohou být náchylné k explozi.

Nová generace Li-Ion baterií vyráběná technologií s názvem Saphon, která byla představena v únoru společností Valence technology, by měla teplné problémy Li-Ion článků vyřešit a navíc ještě více zvýšit jejich kapacitu.

Nejprogresivnější jsou v současnosti baterie lithium-polymerové (Li-Pol), mají několik výhod. Jejich elektrolyt je ve formě gelu, a tak dovoluje články tvarovat - to je pro použití v mobilech velká výhoda. Jejich kapacita se neustále zvyšuje, mají menší rozměry a nižší hmotnost. Očekává se, že masová výroba Li-Pol baterií povede ke snížení nákladů na jejich výrobu a lithium-polymerové baterie budou levnější než lithium-iontové. Nabíjení Li-Pol baterií trvá o něco déle a je řízeno integrovaným čipem. Potenciální dobíjecí kapacitu ztrácejí také časem (skladováním).

Základní informace o používání baterií