Centrála navigace Galileo se definitivně stěhuje do Prahy

Premiér Petr Nečas řekl, že Česko by přítomnosti GSA mělo využít k rozvoji průmyslu v oblasti technických inovací, a zvýšit tak svoji konkurenceschopnost.

"Přesun agentury řídící Galileo do Prahy znamená přítomnost první evropské nebo celoevropské instituce na území České republiky," uvedl Nečas. Rozvoj kosmických technologií je podle něj podnětnou částí průmyslu, který má velkou perspektivu.

Podmínky, které si pro přesun do budovy bývalé konsolidační agentury v Holešovicích GSA stanovila, česká strana splnila na konci loňského roku.

Zhruba 45 úředníků agentury by se tak mohlo do Prahy začít stěhovat v květnu. Během léta by podle Dobeše mohl úřad začít s obvyklým provozem.

"Hostitelská smlouva řeší status GSA v České republice, protože ta v rámci svého zákonodárství evropskou agenturu jako objekt neuznává. Máme buď mezinárodní zastoupení, nebo diplomatické mise," uvedl vládní zmocněnec pro vesmírný program Galileo Karel Dobeš. Vyřešit se rovněž musela otázka bezpečnosti, část zaměstnanců agentury bude v Praze pracovat v utajovaném režimu.

První dva satelity systému Galileo byly na oběžnou dráhu vypuštěny koncem října loňského roku. Do roku 2014 GSA počítá s vypuštěním celkem 18 umělých družic, které by měly umožnit spuštění navigačního systému pro motoristy.

Další službou, kterou Galileo od roku 2014 poskytne, bude signál pro pátrací a záchranné akce a jako třetí pak kódovaná služba určená pro zajišťování bezpečnostních úkolů států. Další dvě služby přibudou, až bude na oběžné dráze všech 30 plánovaných družic, tedy nejpozději do roku 2019.

Půjde o kódovaný signál pro komerční účely, například pro zaměřování pozemků geodety či mýtné systémy, a o certifikovaný signál pro navigaci letadel.

Jedna z družic systému ponese jméno vítěze dětské výtvarné soutěže, Davida Markarjance, kterou vyhlásila Evropská komise. Markarjanc zvítězil se svým obrázkem nazvaným "Raketový start".