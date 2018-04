Cenová srovnání Paegas Internet Call a EuroTel NetCall-55

, aktualizováno

Dostali jsme od EuroTelu ceny a srovnání Paegas Internet Call a jejich NetCall-55. Zde si můžete prohlédnout ceny za minutová spojení pro zákazníky klasických tarifů obou operátorů. EuroTel má sice více zón, které jsou odlišeny cenově, což hraje do kapsy Paegasu, ale ET zase má státy, do kterých se s PIC nelze dovolat. Ovšem dejme ruku na srdce - kolik je v Čr občanů kteří běžně telefonují do Indonésie, Thajska, či Peru?