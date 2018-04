Ceníky prodejců Pilota a PalmPilota

Možná Vás překvapí, že uvádím na informačních stránkách o PalmPilotovi taky ceník. Ano, původně jsem to neměl v úmyslu, neboť ceny jsou vrtkavé.

Přesto jsem tak učinil, neboť se v PiloClubu a v dotazech budoucích možných potenciálních majitelů PalmPilota (návšťevníků WWW stránek) množí informace typu: za kolik je co?



Musím dopředu upozornit, že u každého ceníku bude vyznačeno od kdy je platný. Doufám že chápete, že nemohu ručit za aktuálnost těchto cen. Asi totiž těžko ovlivním včasné zasílání ceníků od dealerů a prodejců.

Do seznamu jsem uvedl pět prodejců s nejširším sortimentem zboží pro Pilota. Stále více se množí prodejci, kteří prodávají pouze Palm III, bez dalších doplňků či SW. Tyto prodejce a jejich ceny pak uvádím pod ceníkem pro Palm III.

Doporučení, tipy:

S ohledem na některé zjištěné skutečnosti, mám pro Vás obecně známé doporučení. Jak asi sami víte, cena je vždy to první kritérium, podle kterého většina potencionálních zákazníků rozhoduje o koupi. Pilot není kalkulačka za 200,- Kč. Zvažte dobře. Prodejce si např. obvolejte, zjistěte si aktuální cenu, způsob dodání a délku dodací lhůty, formu servisu, délku záruky nebo např. možnost poradenské činnosti. Je dobré, když Vám dokáže prodejce poradit, popřípadě odpovědět na Vaše dotazy. Ať Vám po několika měsících nezůstanou oči pro pláč a v ruce nefunkční plastová krabička.

Při prodeji byste měli dostat záruční list s uvedením záručních podmínek, délky záruky včetně způsobu záručního i pozáručního servisu a samozřejmě výr. čísla Pilota. Pokud jej nedostanete, ze zákona se pak vztahuje na výrobek pouze šestiměsíční záruka. (viz zejména §619-627 Obč. zák.). Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím, nikoliv datem odeslání prodávajícím. Při současných dodacích lhůtách pošty (při dobírkách nebo koupě přes Internet) může i týden hrát velmi významnou roli ve věci uznání záruky. Seriózní prodejce to může vzít v potaz v záručním listu, nebo Vám může poslat záruční list např. do týdne po odeslání Pilota či na Vaše upozornění, že je došlé zboží vpořádku.

Dost slov a nyní k cenám. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH na základě ceníků, poslaných prodejci. Uvedené zboží může být pouze částí sortimentu.

Pro upřenění cen a termínů dodání je nejlepší si ke konkrétnímu prodejci zavolat. Telefony a kontaktní adresy na prodejce najdete ZDE



Firma UNICOM, INFIMA s.r.o. a TCS Brno zajišťují při koupi Pilota/PalmPilota/PalmIII HotLine a 2-letý záruční servis do 24 hodin u distributora.