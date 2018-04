O2 utajilo kompletní nabídku Free tarifů. Odhalil ji až nový ceník

Informace o nových tarifech O2 unikly na internet ještě před jejich oficiálním představením. Operátorovi se však podařilo utajit alespoň kompletní nabídku, tu odhalí až nahlédnutí do ceníku platného od čtvrtka 11. dubna.

Novou generaci tarifů tak netvoří pouze s předstihem prozrazená trojice Free O2, Free O2 Plus a Free CZ, ale i dvojice tarifů, s nimiž zákazník získá 600 volných minut pro mezinárodní hovory v 1 až 4 zóně, či základní tarif Start, který stejně jako Free O2 postrádá data. Výše zmíněné volné minuty pro volání do zahraničí obsahují tarify Free EU a Free EU Plus.

Free EU Plus je nejen nejdražším tarifem v nové nabídce O2, ale i jediným, který disponuje 3GB datovým limitem. Za 1 499 korun měsíčně (cena při úvazku) má zákazník k dispozici také volné jednotky v zahraničí. A to konkrétně 300 volných minut pro příchozí hovory, 300 volných minut pro odchozí hovory a 300 volných SMS, avšak jen v rámci zóny 1 u tarifu Volání bez hranic (EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko).

I u těchto do poslední chvíle utajených tarifů pak operátor každou minutu nad rámec volných jednotek zpoplatňuje částkou 3,50 Kč. Výjimku představuje pouze základní tarif Start, v jehož případě každá minuta po vyčerpání 60 volných minut do všech sítí zákazníka vyjde na 3,90 koruny.