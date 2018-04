Cena součástek chytrých brýlí Google Glass je pouhých 1 600 korun

Google zvolil u chytrých brýlí Glass nezvyklou taktiku, když je před komerčním prodejem zatím nechává testovat vybranými vývojáři a "průzkumníky" z programu Glass Explorer. To je netradiční strategie, která v takové míře nemá obdoby.

Google ani po více než roce po uvolnění pro vývojáře neoznámil jejich komerční dostupnost. Podle veřejných informací Google už přesto prodal několik desítek tisíc brýlí Glass. Mimo programu Glass Explorer byly brýle ve volném prodeji pouze jediný den letos v dubnu (více zde).

Všichni za brýle museli dát nemalou částku a navíc je podle smluvních podmínek nemohou prodat. Google si brýle Glass cení na 1 500 dolarů, tedy v přepočtu přibližně 30 tisíc korun. K tomu je pak v USA nutné připočíst lokální daň.

Proto překvapí informace serveru Teardown.com, který spočítal cenu součástek chytrých brýlí od Googlu, která činí necelých 80 dolarů, tedy v přepočtu jen okolo 1 600 korun, což je podle Teardown.com na takto novátorský přístroj velmi málo.

Cena součástek chytrých brýlí Google Glass

Pro Google to znamená "zisk" z jedněch brýlí přes 28 tisíc korun. To je samozřejmě velmi hypotetická suma, jelikož samotné součástky rozhodně nejsou vše a v případě těchto brýlí, které se komerčně ještě neprodávají, to platí dvojnásob. Započítat se musí náklady na dlouhý vývoj a výzkum zcela nového typu zařízení.

Započítána také není cena za výrobu, dopravu a další položky. Na druhou stranu Google zatím nemusel utrácet za marketing a jiné záležitosti, které by u komerčně dostupného produktu dosahovaly vysokých částek. Spíš je tak vidět, jak velkou část nákladů představuje vývoj.

Mluvčí Googlu informace serveru Teardown.com popřel jako "naprosto mylné" a pro server PC Mag dodal, že výroba testovací Explorer edice stojí více. Žádné další detaily ovšem nevysvětlil a "správnou" cenu součástek nesdělil.

Zásadní tedy bude, jakou cenu Google nastaví, až se začnou brýle Glass volně prodávat, což by mělo nastat snad dostat ještě letos.