Ani na novém iPhonu Apple neprodělá. Díly nestojí ani šest tisíc

Krátce po představení nových generací iPhonu se mnohé analytické společnosti pouštějí do tradičních rozborů skutečných výrobních nákladů. V nich se zaměřují na určení celkových nákladů, které Apple vynaloží na pořízení dílů potřebných k sestavení novinky.

Jako první se na zoubek novému iPhonu podívali analytici ze společnosti Merrill Lynch. Podle jejich zjištění činí náklady na komponenty potřebné k sestavení iPhonu 6s se 64GB uživatelskou pamětí celkem 234 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 5 600 korun. V porovnání s náklady na kompletaci loňského iPhonu 6 jde o částku vyšší o 28 dolarů (670 korun). Podíl na tom má i nová technologie 3D Touch, díky níž displeje novinek dokážou rozpoznat sílu dotyku.

Nejdražší položkou jsou i přes tuto inovaci polovodiče, za něž Apple u každého kusu iPhonu 6s vydá lehce přes 127 dolarů (3 100 korun). Například 64bitový procesor A9 jej vyjde na 25 dolarů (600 korun), senzory na celkem 22 dolarů (529 korun) a na rovných 20 dolarů (480 korun) pak 64GB uživatelská paměť.

Další komponenty včetně již zmíněného displeje s technologií 3D Touch, baterie či snímačů fotoaparátů pak společnost vyjdou na téměř 74 dolarů (necelých 1 800 korun). Nejnižší část nákladů tvoří ostatní díly. Do této položky s celkovými náklady 33 dolarů (téměř 800 korun)spadá například i hliníkové šasi.

Papírově tak Apple na každém prodaném kusu 64GB iPhonu 6s vydělá slušných 516 dolarů (téměř 12 500 korun). Na první pohled by se tak mohlo zdát, že do kapsy mu jdou více než dvě třetiny prodejní ceny. Rozhodně však nelze opomíjet ani další náklady spojené s vývojem, marketingem či distribucí. I tyto položky totiž výrobci při sestavování prodejních cen zohledňují. Čistý zisk z každého kusu tak bude výrazně nižší. Ne však natolik, že by snad Apple prodělal kalhoty.