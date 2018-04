Celostátní blokování kradených mobilů již není utopií

Zatímco u nás blokuje kradené mobily ve své síti jen Eurotel, v Itálii se na společném postupu dohodli všichni čtyři místní operátoři. Jde o první evropskou zemi, kde se podařilo dosáhnout dohody mezi všemi provozovateli GSM. Italové, kterým ukradnou legálně koupený mobilní telefon, nyní mohou přijít za svým operátorem a krádež nahlásit. Od té chvíle začne tento i ostatní operátoři odmítat přihlášení inkriminovaného mobilu ve svých sítích. V Itálii koupený a následně ukradený telefon tedy nebude možné v Itálii použít. V této zemi bylo na začátku roku 31 milionů uživatelů mobilních telefonů. Zloději tedy rozhodně mají kam sáhnout, nyní však pro ně bude těžší zablokované přístroje prodat. Čeští operátoři bohužel zatím podobnou iniciativu nechystají.

I operátoři se dokáží dohodnout



V sobotu se italští operátoři (TIM, Omnitel, Wind a Blu) smluvili, že vytvoří společnou databázi kradených mobilů, tzv. blacklist. Odcizené přístroje, které se ocitnou na tomto seznamu, nebude možné používat v žádné z italských mobilních sítí. Majitel jednoduše nahlásí krádež svému operátorovi a zároveň předloží potvrzení od policistů. Blokování umožní identifikace mobilů v síti podle jejich sériového čísla IMEI. Telefon, i když je v něm vložená jiná než ukradená SIM karta, se k síti hlásí i svým IMEI. Telefonům, které budou vedené v blacklistu, to ovšem neumožní.

Problémem je, že číslo IMEI je možné také změnit. Dokáže to i celkem obyčejný odblokovávač, vybavený patřičným přístrojem. Přesto jde o znatelné ztížení práce zlodějů. Navíc v blízké budoucnosti by výrobci měli do svých telefonů začít IMEI vkládat tak, aby nebylo možné ho měnit. Pak bude mít blacklist ještě větší úspěšnost.

Jak jsem na tom u nás



Itálie je zatím první zemí na světě, ve které všichni operátoři zavedli společný blacklist blokovaných telefonů. U nás k problému přistupuje stejně jen Eurotel, který ovšem pochopitelně blokuje jen telefony svých zákazníků a opět jen ve své síti. Oproti společnému blacklistu má tento model mnohem menší dopad. Oskar o možném zavedení blokování hovoří již více než půl roku a stále o něm uvažuje, čeká však, podobně jako Paegas, že tuto službu nebude nabízet, dokud nepřijdou na trh telefony s nepřepsatelným IMEI.

Jedinou možnou alternativou, která pokrývá všechny sítě, je blacklist vedený na Mobil.cz, který obsahuje 5000 záznamů. Údaje v něm se čerpají z černé listiny Eurotelu a od lidí, kteří typ a IMEI ukradeného mobilu do databáze vloží. Bohužel tyto přístroje nejsou v českých mobilních sítích blokovány; návštěvníci bazarů se však alespoň mohou přesvědčit, zda telefon jim nabízený není kradený.

Snad brzy



Možná vzbudí krok italských operátorů v Evropě vlnu dalších podobných dohod a snad se někdy dočkáme i celoevropského blacklistu, ovšem cesta k tomuto stavu je ještě dlouhá. Mnozí operátoři, podobně jako Paegas s Oskarem, čekají na zavedení nezměnitelných IMEI. Do té doby je pro ně blokování kradených telefonů jen podružným úkolem, který nemá valný dopad. O tom, že společná dohoda o blokování ve všech sítích by jistě svůj dopad měla, příliš neuvažují. Ani o tom, že je lepší ztížit zlodějům práci málo nežli vůbec.