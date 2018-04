CellPoker - poker pro Nokii 7650

Horké či studené prázdninové dny sice patří do okurkové sezóny, ta se však rozhodně netýká her pro kapesní počítače a smartphones. Novinkou mezi karetními hrami pro chytré mobilní telefony nové generace je CellPoker firmy CellSoft určený pro smartphone Nokia 7650. Za 10 USD si tak můžete dopřát luxus jedné z nejznámějších hazardních her s poměrně kvalitní grafikou určenou pro více hráčů - CellPoker si totiž můžete zahrát nejen sami, ale i přes Bluetooth nebo GPRS efektivně minimalizující náklady na přenos dat nutných pro hraní CellPokeru přes server CellSoftu. Chcete-li hrát o reálné peníze, máte smůlu (pokud se nedomluvíte se kamarádem na patřičné úhradě :-), to ale určitě nebude většině z majitelů Nokie 7650 vadit. V single módu CellPokeru si můžete zahrát "proti telefonu", multiplayer mód pak podporuje 2 až 8 reálných nebo simulovaných protihráčů (dostupných v módu single player) připojených přes Bluetooth nebo GPRS. K celé hře nelze říci nic jiného, než se jedná o relativně jednoduchou karetní hru (žádný velký komfort v ovládání nečekejte), ovšem dotaženou do detailů kladených zejména na multiplayer mód. Také cena CellPokeru není vůbec přehnaná.