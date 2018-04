CellOn - designerské hrátky s Philipsem

Před několika týdny světová média zabývající se mobilními telefony informovala o nových telefonech neznámé značky CellOn. Již na první pohled všechny prezentované přístroje překvapily atraktivním designem a v rámci jednotlivých modelů i slušnou funkční výbavou. CellOn své telefony prezentuje jen jako designerské studie a sám se charakterizuje jako největší nezávislý designerský podnik v oboru mobilních terminálů. Kdo si prohlédne fotografie představených telefonů pozorně a všimne si i typového označení, zjistí, že se jedná o všechny tři nové telefony Philipsu pro letošní rok.

Kdo je tedy CellOn? Podle oficiálních údajů se jedná o designérské studio s hlavním sídlem v USA a pobočkami v Evropě a v Asii. Nám se podařilo vypátrat, že prsty v CellOnu má především velký čínský koncern CEC, který mimo jiné vyrábí mobilní telefony pro Philips. Podle dalších informací CellOn zaměstnává mnoho bývalých zaměstnanců Philipsu a lze se jen domnívat, že mezi nimi bude i mnoho designérů spjatých s touto značkou mobilních telefonů. S ohledem na tyto informace se pak není čemu divit, že pro své první designerské kreace si za vzor vzal právě nové modely od Philipsu. A na konec trocha zákulisních informací, CellOn a jeho „předělané“ Philipsy by měl vyrábět ve svých továrnách čínský CEC, ale pouze pro trhy, kde Philips své telefony oficiálně nenabízí. Tomu nasvědčují i loga CECu na vyobrazených telefonech. CEC již dříve na čínském trhu jeden lehce modifikovaný Philips nabízel, a to konkrétně model Xenium, ale právě pod svým logem. Že CEC telefony umí, dokazují i výrobky dceřiné společnosti Amoisonic, o jejíchž produktech jsme vás informovali v tomto článku.

Vlevo je nejjednodušší CellOn C120, vpravo střední třída CellOn C620

Z výše uvedeného je zřejmé, že s vyobrazenými telefony CellOnu se v Evropě s největší pravděpodobností nesetkáme. Po stránce funkčních vlastností o nic nepřijdeme, naprosto stejné funkce nabídnou chystané novinky Philipsu. Po stránce vzhledu však již záleží na vkusu jednotlivce, jestli dá přednost standardnímu vzhledu od Philipsu, nebo kreacím CellOnu. V případě vlajkové lodi, modelu C820 - alias Philipsu Fisio 820, není rozdíl až tak patrný, ale u modelu C620 (Fisio 620) už vypadá na první pohled atraktivněji verze CellOnu. Největší rozdíl je v případě nejjednoduššího modelu C120 (Fisio 120). V podání Philipsu se jedná o laciný telefon na první pohled, verze CellOnu má nejenom integrovanou anténu, ale i podstatně atraktivnější křivky. A co teprve porovnání použitých materiálů. Dodejme, že v nabídce CellOnu je i jedno véčko - model YTR01, ne nepodobné telefonům Samsung, ale jeho přesný původ neznáme. Zajímavé je, že na fotografii je toto véčko označeno jako Xenium. Že by se i Philips chtěl pustit do véčkových telefonů?

Vlevo je TOP model CellOn C820, vpravo pak tajemné véčko YTR01

Nemá cenu uvádět přesné parametry telefonů CellOn. Až na detaily se shodují s novinkami Philipsu, o kterých jsme vás již informovali. Rozdíly budou s největší pravděpodobností v rozměrech telefonů, ale zde CellOn přesné údaje neuvádí. Modely C620 a C820 jsou o pár gramů lehčí, než originály od Philipsu, naopak model C120 je oproti svému vzoru o tři gramy těžší. Podrobné informace o nových Philipsech najdete v tomto článku, nebo přímo v preview modelu Fisio 620 zde, v případě Fisia 120/121 zde a preview Fisia 820 najdete v tomto článku.