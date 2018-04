Cell broadcast byl potichu pohřben

Jsou to téměř dva roky, kdy RadioMobil a poznenáhlu i EuroTel slavnostně rozhlásili, že se přidali mezi společenství těch lepších operátorů, kteří podporují Cell broadcast. EuroTel začal nenápadně vítáním zákázníků na sokolovské, RadioMobil ještě před tím začal rozesílat praktické tipy na luxusní restaurace, načež ohlásil ambiciosní plány na rozesílání dopravních informací a nejrůznějších tipů.

Od té doby uplynulo mnoho vody a služby, na které jsme se pod cell broadcastem těšili, jsou stále v nedohlednu. Při tom to navíc i zůstane. Jak EuroTel, tak RadioMobil neshledali Cell Broadcast finančně zhodnotitelnou službou. Cell broadcast totiž slibuje nejenom zajímavou úroveň nadstandardních služeb, jež lze jen těžko zpeněžit, ale také slibuje potřebu značných investic.

Co je na Cell Broadcastu tak drahé? Pokud byste chtěli jen tak nazdařbůh vysílat do éteru náhodně zadané zprávy, pak snad ani nic. Jenže cell broadcast je o cílení - tedy o tom, že na všech základnových stanicích okolo dálnice D1 se vysílají aktuální zprávy o dopravní situaci. A na to je potřeba software a některé změny v základním systému, které jednak nebyly v základní dodávce sítě, druhak je třeba je platit zvláště a v milionových řádech.

S největší pravděpodobností jsou toto také důvody, pro které se u obou operátorů od nasazení Cell broadcastu upustilo. Český trh navíc není tak veliký a vybudování redakce obsahu, již by si nasazení podobného systému vyžádalo, by přišlo příliš draho. Zde je třeba připomenout, že žádné informace, které rozesílá InfoText EuroTelu nebo Paegas Info nejsou vlastní informace společností a společnosti nad nimi ani nemají příliš velkou kontrolu, což se začasté projevuje chybami ve vyhledávání dopravních spojení atd.

A znovu - stojí za to zmínit německý příklad, kde se Mannesmann spojil s Deutsche Telekom proto, aby mohli spolu získávat a zpracovávat data o aktuální dopravní situaci.