Dvojí metr Applu: vy čekáte, ale celebrity se hodinkami již chlubí

24. dubna budou hodinky v prodeji jen v pár obchodech

Server Phonearena zveřejnil seznam všech prodejen Apple, kde bude firma 24. dubna prodávat hodinky Watch. Prodejen je jen několik, a to především mimo USA. V nejbližším Německu to jsou značkové obchody v Berlíně a v Mnichově. Jeden obchod bude mít hodinky v Londýně a jeden v Paříži. To je v Evropě vše.