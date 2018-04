Celá pravda o HandSpring Treo 270

Ač si někteří mohli myslet, že středeční recenze na HandSpring Treo 270 byla v duchu negativního hodnocení, musím podotknout, že nikterak nebylo mým záměrem pohanět toto vskutku a vcelku dobré zařízení, které kombinuje PDA a mobilní telefon GSM. Pouze jsem chtěl vyjádřit moje zklamání, které následovalo po otevření krabice. Myslel jsem si totiž, že několikrát odložené uvedení zařízení na trh předcházela mohutná práce vývojového týmu, která do zařízení vkládá ty nejnovější technologie. Bohužel, musím i nyní konstatovat, že pokud srovnáte hlavně displejovou část Treo 270 s jakýmkoliv zařízením novější éry (tj. zařízení nyní prodávaná), je silně podprůměrné. Možná je to tím, že v redakci jsme zmlsaní samými m505/515kami, Clié T615kami, N760kami, NR70kami a podobnými zařízeními. Ale nezlobte se na mne, proč HandSpring do nejvyšší modelové řady, jakou Treo 270 má být, aplikuje starý typ pasivního TFT displeje??? Už takhle má GSM část slušný odběr a nyní k tomu ještě trvalé prosvícení!!! Ale spíše než odběr je v popředí jeho čitelnost na slunci!







Dostal jsem i e-maily, zda je např. mřížka (černé nitky mezi jednotlivými pixely) tak hrozná nebo jak to porovnávám s Visorem Prism? Visor Prism byl jednoznačně o něco lepší, ač měl také pasivní displej. Neměl takové nitky mezi pixely, měl větší světelnost a o trochu kvalitnější, sytější barvy. Ne, že by displej v Treo 270 byl špatný nebo k zahození, ale značně mi to připomíná low-end typu Palm m130 - tak by zařízení za několik desítek tisíc korun nemělo v žádném případě vypadat!!! Displej má pochopitelně tím, že je použito technologie pasivního displeje, super barvy (bílá je bílá, červená je červená, žlutá je žlutá a nakonec zelená je zelená), ale jeho čitelnost je tragická, ba i v dnešních parných slunečních dnech nemožná! No a co říkám na to, že pravý horní roh svítí více než ostatní plocha? Že by výrobní vada? Bohužel, nikoliv nejenom u mého zapůjčeného kusu, ale i u kolegů ve Francii a Německu. Vysvětlení typu, že to je dáno typem podsvětlení, mi přijde “nefér”. Nezlobte se, ale člověk neznalý věci si přece nekoupí něco, co vypadá jako vada. Určitě byste doma také nechtěli televizor, kterému by pravý horní roh svítil více než celá obrazovka. S vysvětlením, že to jinak nejde, nebo snad ano?

Co se klávesnice týče, tak zřejmě ti, kdo neokusili éru Graffiti, budou spokojeni, já osobně bych Graffiti jako výrobce neopouštěl, protože alternativa mezi verzí s/bez klávesnice je lákavá nejenom pro ty, kdo už PDA používají a pouze přecházejí na nový model, ale i pro začátečníky. Možnost výběru je totiž základním kamenem pro to, abyste zákazníkovi mohli vždy něco nabídnout, a NE ho rovnou poslat ke konkurenci!!!







Klávesnice má dobré parametry, píše se na ní dobře, ale u nás na ní nezprovozníte češtinu, není kde!? A pokud chcete napsat nějaký speciální znak, nevím, zdali to bude vůbec možné… Jak si zapnu OnScreen klávesnici, na které bych tyto znaky našel??? Absence možnosti podsvětlovat klávesy nejen v aplikaci pro GSM telefon, ale i pro ostatní je skoro tragická - jak si v noci něco napíšu??? – Toto byla mystifikace z mojí strany , bohužel, zařízení jsem měl půjčeno jenom na velice krátkou dobu a nemohl jsem vyzkoušet veškeré kombinace ani číst manuál .







Pro podsvětlení klávesnice stačí dvakrát rychle zmáčknout tlačítko Power.

Pro napsání speciálních znaků stačí po napsání znaku zmáčknout Alt.

Pro vyvolání OnScreen klávesnice stačí zmáčknout klávesu “s domečkem - Home” a tlačítko “K”.

Pro psaní češtiny stačí nainstalovat GNU Czech 0.71 verze 3.

Bohužel, když si uvědomím, že “tapám” stylusem po displeji a teď chci něco napsat, nejlépe to jde obouruč, tak musím stylus někam uklidit, napoprvé to jde, ale když tak musíte činit několikrát, např. při psaní kontaktu, začíná to být značně otravné a obtěžující. Jak podotkl jeden můj kolega “alespoň mohla mít ta tlačítka prohlubně pro mačkání stylusem”… Jednoduchost a ovládání jednou rukou, to byla vždy deviza základní koncepce Palmů.







Reset je pochopitelně možný přes dírku v zadním krytu.

Po otevření flipu se vždy v základním provedení otevře aplikace pro správu kontaktů, volba tel. čísla mobilního telefonu. To je možné editovat a měnit, pokud si z dodávaného CD nainstalujete TreoButton nebo Button-T, které umožňují libovolnou konfiguraci hardwarových tlačítek, jejich vzájemných kombinací a samozřejmě i volbu spuštění aplikace při otevření flipu.

Závěr:

Všem se omlouvám za některé neuvedené nebo mylně uvedené informace. Nebylo mým záměrem, a ani nikdy nebude, mást čtenáře. Pouze jsem měl Treo 270 na recenzi krátce zapůjčeno, a neměl jsem tudíž čas podrobně studovat manuál, instalovat přiložený software a co nejvíce onu “patřičnou dobu” na testování. HandSpring Treo 270 je velice dobrý komunikátor s PalmOS. Já osobně bych ho ráději viděl v Graffiti podobě a s reflektivním displejem. Howgh...